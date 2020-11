Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco relazione con una donna? La sua rivelazione spiazza tutti. Quello che ha confessato ieri sera ha creato molto scompiglio in casa

Adua Del Vesco è una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello Vip. Il suo percorso nella casa più spiata d’Italia è stato davvero particolare, all’inizio si è parlato molto della sua storia d’amore con Massimiliano Morra, poi quando hanno rivelato di non essere mai stati insieme si è liberata di questo peso che si portava dietro da tanti anni. Hanno cominciato a chiamarla Rosalinda e non più Adua, che era il suo nome d’arte, e nella casa ha stretto tanti legami. In particolar modo con Dayane Mello.

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco ha avuto una relazione con una donna? La confessione nella casa

Le due amiche hanno un rapporto molto stretto, e si è parlato in puntata dei baci che si danno ogni tanto in particolar modo durante le feste nella casa. Entrambe hanno confermato di essere eterosessuali, ma ieri è successo qualcosa che ha messo in dubbio la sincerità di Rosalinda in merito. Giacomo Urtis, che è nella casa per portare gossip, ha rivelato che un’attrice fuori di fiction dice di averla baciata. Mentre lei cercava di capire chi potesse essere, Stefania le ha detto: “ma non hai mai baciato un’altra donna in generale?“. Lei ha risposto: “Questa è un’altra domanda a cui preferisco non rispondere“.

