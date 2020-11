Alessia Marcuzzi, calze a rete nere, stacco di coscia ubico-FOTO

La Marcuzzi ieri pronta per una super puntata a Le Iene, ha condiviso una foto su Instagram con un look molto sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

La Marcuzzi ieri era in onda con Le Iene ed era bellissima, ha condiviso una foto con il suo look su instagram in una posa sexy, seduta sul pavimento con una gamba su e una giù. Indossa calze nere a shorts cortissimi, che splendore. Sempre più bella e sensuale su Instagram la Marcuzzi, tra uno scatto e l’altro appare in forma e meravigliosa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Justine Mattera nuda sopra e sotto il jeans si abbassa: Eros puro – FOTO

Alessia Marcuzzi topless su Instagram a 48 anni, stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

La Marcuzzi ha osato un topless su Instagram, accovacciata per terra indossa solo pantaloni, scarpe e cappello mentre sopra è completamente nuda si copre con le ginocchia ma senza riuscirci benissimo. A 48 anni ha il fisico di una ventenne, è strepitosa ma non tutti gradiscono. Molti le danno dell’esibizionista, di una che ostenta la bellezza per farsi vedere. In molti però la difendono, tra cui Fernanda Lessa che scrive rispondendo ad un utente: “Auto stima, Fa benissimo essere fotografata e vedersi ancora una figa.

Ogni tanto (raramente) capita anche a me. E credo che dobbiamo essere fiere di noi stesse”. E c’è chi se la prende anche con Fernando, accusandola di essere l’avvocato difensore di Alessia e lei ribatte “Difendo qualsiasi donna, che sia bella intelligente e dolce”. Insomma i pareri come sempre su Instagram sono contrastanti, chi la ama e apprezza la foto senza farsi troppe domande e chi invece è invidioso e sente il bisogno di giudicare ed esprimere la propria opinione negativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Elisa Isoardi in cucina, ricetta e sensualità: il VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

In ogni caso la Marcuzzi esibizionista o non è una gran bella donna e può permettersi di postare una foto così quando vuole. Inoltre non c’è davvero nulla di male in una foto del genere che ha un aspetto sicuramente più artistico che volgare, come invece sono tanti scatti su Instagram di alcune persone.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.