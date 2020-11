Alessia Prete distesa sul pavimento con un seno rilevante-FOTO

Alessia Prete seduta per terra davanti allo specchio con seno in vista e la didascalia che lascia perplessi

L’influencer Alessia Prete bellissima davanti allo specchio con seno in vista, nella didascalia scrive:”All the good girls go to hell!?”, che significa tutte le brave ragazze vanno all’inferno. Una frase interessate e contraddittoria, infatti c’è chi non manca a farglielo notare, un utente ha scritto:”Alle brave ragazze è destinato il paradiso, perché passano già l’inferno qui su questa terra”. Un’altro scrive “Alessia tu hai un lascia passare della bellezza e puoi andare dove vuoi a te la scelta”.

Alessia Prete e la sua vita da studentessa e influencer

L’influencer si è laureata da poco in Scienze Statistiche ma non è finita qua, infatti pare che stia continuando a studiare probabilmente con una magistrale. Infatti nelle sue Ig stories di ieri in cui spiega i suoi outfit. Ha detto che ama le tasche dei cardigan dove ci può infilare di tutto mentre studia, e poi si è lasciata sfuggire un commento disperato “che vita ragazzi perché ho fatto sta scelta”.

Lo studio ripaga tanto una volta finito, ma quando si è in ballo è tosta sicuramente. Però il periodo storico aiuta, dal momento che non si può uscire quanto meno ci si dedica allo studio senza tentazioni. Oltre che a studiare la bella Prete ha anche da mantenere il suo lavoro come influencer, ha ben 360mila follower da intrattenere. Non dev’essere facile districarsi fra studio e Instagram, sopratutto perché quando si studia non si è proprio influencer.

L’outift migliore è di solito la tuta o il pigiama quindi poco interessante. Tuttavia Alessia riesce a ritagliarsi del tempo per fare acquisti e provarseli, condividendoli con i suoi follower che apprezzano molto. Una duplice vita che però da soddisfazioni da entrambi i lati.

