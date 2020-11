Anna Foglietta e il terribile dramma: “Mia figlia si è ammalata di Covid”

Anna Foglietta racconta il periodo terribile che sta attraversando: la figlia, di soli 7 anni, si è ammalata di Covid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Foglietta (@foglietta.anna)

Un periodo estremamente complicato quello della seconda ondata, specie per Anna Foglietta. L’attrice, mamma di tre figli, ha vissuto la quarantena in prima persona. Come da lei stesso rivelato, sua figlia, di soli 7 anni, si è ammalata di Covid.

“La nuova ondata, che il Covid te lo porta in casa, mi destabilizza” – ha raccontato la Foglietta, non nascondendo le difficoltà e i momenti di maggior timore. In un’intervista a la Repubblica, ha dichiarato quanto segue: “Sento tutto il peso e la stanchezza di quel che siamo vivendo“.

LEGGI ANCHE> Covid, lutto a Luzzara: morta una giovane di 21 anni. Comunità sotto choc

Anna Foglietta e la lotta al Covid: “Mia figlia si è ammalata”

Una situazione che l’attrice ha vissuto con grande difficoltà, questa della seconda ondata. A detta della Foglietta, infatti, essa sarebbe addirittura peggiore della prima. “Alla clausura di marzo avevo reagito bene, ora con tutti questi mesi sulle spalle molto meno…“.

A complicare la situazione famigliare, inoltre, la notizia della positività di sua figlia.

“Mia figlia si è ammalata di Covid” – ha annunciato Anna su Repubblica, pur rassicurando le persone sulle sue attuali condizioni di salute. La secondogenita, infatti, non ha avuto sintomi, e fortunatamente la patologia non si è aggravata.

LEGGI ANCHE> Alba Parietti senza freni, il clamoroso sfogo: Vi spiego perché vado da Barbara D’Urso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Foglietta (@foglietta.anna)

L’attrice, inoltre, si è dichiarata molto preoccupata per il periodo che verrà, in cui i bambini dovrebbero godersi la bellezza del Natale, e dovrebbero tornare a giocare insieme e a socializzare. “Noi siamo numerosi e i nonni sono sani e tamponati, ma la preoccupazione c’è. Il piccolo ha detto ‘ma Babbo Natale potrà venire?” – chiosa la Foglietta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.