Anna Tatangelo versione home, come mamma l’ha fatta, senza trucco – FOTO

Anna Tatangelo bella e frizzante in casa: tuta, felpona, scarpette e chignon casalingo. Il risultato? Una favola

Anna Tatangelo ama stupirci e ci riesce sempre molto bene. È indubbio lo stupore che abbiamo mostrato tutti questa estate quando per la prima volta ha mostrato la sua chioma bionda. Tutti di stucco di fronte ad un cambiamento improvviso per lei che era sempre stata la mora d’eccellenza.

Chiusura col passato in tutto e per tutto che è passato anche attraverso il colore dei capelli. Poi anche dal lato musicale ci ha spiazzato. Con le sue nuove canzoni, decisamente in un registro diverso rispetto alla pacatezza e al melodico di questi anni.

Insomma Anna è una donna dalle mille risorse e ce lo sta confermando anche adesso con la sua partecipazione a All Together Night in versione giudice sexy ma anche molto decisa e puntigliosa. Tantissime novità per la sua vita professionale. E per quella privata? La cantante di Sora ci stupisce anche in casa, con alcune foto che la mostrano in versione casalinga acqua e sapone. Il risultato? Sempre stupefacente. Per vedere la foto che lo testimoniamo vai alla pagina successiva.

Anna Tatangelo: tuta e chignon casalingo, una favola

Anna Tatangelo ci concede un break nella sua vita casalinga, lei che è molto riservata e non mostra quasi nulla del suo privato. Sporadiche le foto o i video con il figlio, tra compiti e giochi, ad eccezione di quelle bellissime scattate per la sua comunione.

Ieri ci ha sorpreso con un video direttamente dal balcone di casa sua in cui ha annunciato la diretta con i suoi colleghi giudici di All Together Night. Niente paillettes e super outfit ma in versione home con tuta, felpona, capelli legati in un chignoc casalingo e scarpette.

Anna si è mostrata come mamma l’ha fatto, quasi senza trucco, in tutta la sua bellezza e spontaneità. Una mamma giovane, frizzante, molto impegnata professionalmente ma sempre presente per il suo Andrea.

Un modo diverso di sentirla come una di noi, lei che ha conosciuto il successo fin da quando era una ragazzina.

