Antonella Mosetti, sensuale in body rosa su Tik Tok: da brividi – FOTO

Esibizione vincente per Antonella Mosetti, protagonista di un video molto attraente su Tik Tok: follower in delirio

La showgirl capitolina, Antonella Mosetti ha offerto l’ennesimo spettacolo da stropicciarsi gli occhi. Ancora una volta protagonista indiscussa di una delle tante performance all’altezza di una sensualità fuori dai confini ordinari.

Il suo curriculum vanta di esperienze cinematografiche anni ’90, di grande tradizione, a passo con i più grandi artisti dell’epoca. Non si è distinta come attrice, in quanto ferma sulla decisione di diventare una delle tante ragazze del noto programma “Non è La Rai”

Oggi l’esplosività emotiva della showgirl romana è arrivata persino sulle frequenze di Tik Tok, a seguito di un’esibizione da capogiro. La “diva” delle tv nazionali, spesso ospite opinionista, dei palinsesti da “salotto” della Mediaset ha dato l’ennesima prova nel far parlare di sè, come nell’occasione della squalifica dell’ex calciatore Stefano Bettarini dal Grande Fratello Vip 2020, dove ha esternato tutto il suo disappunto per l’atteggiamento poco incline alle regole

Antonella Mosetti, la video-performance su Tik Tok

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti)

Dall’alto della sua esperienza da showgirl della tv nazionale, Antonella Mosetti ha ricordato a tutti le qualità da opinionista “esuberante”. Si è trovata in più di un’occasione a difendere la figlia in pubblico dalle avances degli haters e ci è riuscita alla grande.

Così come è pronta a sfidare chiunque palesasse dubbi su un aspetto fisico a dir poco travolgente. Mamma Antonella ha sempre creduto in sè stessa, anche quando tutto il mondo sembrava caderle addosso. L’istinto di reazione e di vitalità che abitano nel suo spirito combattivo sono una costante anche quando ad esibirsi è la bellezza naturale del suo corpo.

La performance su Tik Tok sta facendo il giro del web e “indebolendo” il cuore già indolenzito dei follower, estasiati dal body rosa attraente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti)

Il tutto mentre Antonella Mosetti fa segno di richiamare a sè gli ammiratori dietro l’obiettivo, sfidando l’orientamento di una libidine in forte ascesa, con gesti a dir poco accattivanti. E voi invece cosa ne pensate della sua nuova forma di seduzione?

