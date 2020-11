Utilizzare gli oli essenziali è salvifico per poter alleviare i fastidi che l’acne ci comporta. Grazie alle loro innumerevoli proprietà ci donano una pelle più pulita e più sana. Scopriamo in che modo.

L’acne è una malattia della pelle, in cui ad infiammarsi è il follicolo pilo-sebaceo. Possono formarsi lesioni non infiammatorie come brufoli e punti neri e lesioni infiammatorie come pustole, noduli e cisti.

La gravità può variare in base al tipo di acne. Tende a comparire soprattutto nelle aree ricche di ghiandole sebacee, come ad esempio alcune zone del volto. Risulta abbastanza chiaro il fastidio e l’imbarazzo che una malattia come quella dell‘acne può comportare.

Le cause sono soggettive e comprendono solitamente più fattori. Principalmente si tratta di cause fisiologiche, ormonali o ambientali. Da non sottovalutare inoltre le cause psicologiche come lo stress. Ad ogni modo, l’acne è un disturbo tenace e molto resistente e curarla necessità di tempo e di molta pazienza.

Viene curata solitamente con farmaci, erbe o rimedi naturali. Molto spesso i risultati non soddisfano le aspettative ma oggi ti proponiamo un metodo che potrà cambiare notevolmente il corso della tua acne: l’aromaterapia. Vediamo di cosa si tratta.

Aromaterapia per contrastare l’acne

L’aromaterapia è un tipo di terapia che utilizza gli oli essenziali distillati dalle piante per curare un’ampia gamma di disturbi, dal mal di testa alle punture d’insetti. Si tratta di una disciplina molto antica in cui vengono diffusi nell’ambiente gli olii essenziali. Le sostanze rilasciate comportano degli effetti benefici per corpo e mente. Per questo, oggi ti proponiamo l’aromaterapia per combattere i fastidi della tua acne. Gli oli essenziali porteranno dei notevoli benefici per le loro proprietà lenitive, purificanti, antinfiammatorie ed antibatteriche.

Innanzitutto scegliete degli olii essenziali di qualità e professionali, informandovi bene sulla provenienza e se siano adatti per il tipo di trattamento che andrete a fare.

Poi ricordate di utilizzare con costanza questi prodotti per ottenere dei buoni risultati. L’aromaterapia è, infatti, un tipo di cura a lungo termine e di supporto ai trattamenti medicinali. Quindi non otterrete dei risultati immediati ma sappiate che se sarete costanti, non vi pentirete della scelta fatta!

Inoltre ricorda che detergere bene il tuo viso, adottare uno stile di vita sano e non toccare o schiacciare i tuoi brufoli sono tutte buone abitudini da associare alla terapia.

Scopriamo i migliori olii essenziali per trattare la tua acne.

Gli oli essenziali più efficaci

Gli oli essenziali possono essere molto irritanti, per questo è bene non utilizzarli mai direttamente sulla pelle e provare piuttosto ad utilizzarli tramite la loro diffusione aromatica. Vediamo i migliori oli essenziali da utilizzare per l’aromaterapia contro l’acne.

Olio essenziale di lavanda. La lavanda, con le sue proprietà antibatteriche sarà un toccasana per la cura dell’acne. Cura e ripara le infezioni della pelle come macchie, brufoli e punti neri. Inoltre per il suo effetto astringente riesce a pulire la tua pelle in profondità, donando di nuovo equilibrio alle ghiandole sebacee.

Olio essenziale di timo. Anch’esso per le sue proprietà astringenti, può aiutarti moltissimo nel riequilibrio del pH della pelle grassa e con il tempo migliora visibilmente il tuo aspetto.

Olio essenziale di rosa damascena. Quest’olio essenziale, diversamente dai precedenti è conosciuto principalmente per trattamenti dedicati alla pelle. E’ infatti considerato il migliore per chi ha una pelle sensibile o da trattare. L’olio essenziale di rosa damascata infatti, se utilizzato costantemente, rimuove le impurità dai pori della pelle e può ridurre notevolmente le cicatrici dovute a vecchi brufoli.

Olio essenziale di limone. Il limone è un prodotto naturale efficacissimo per le sue proprietà antibatteriche e disinfettanti. Aiuta per questo anche le pelli più colpite dall’acne ad alleviare e guarire il problema.

Ti baserà procurarti un diffusore di essenze e scegliere tra questi oli essenziali, l’aroma che più preferisci. Aggiungi nel diffusore almeno 10 gocce e vedrai come questi oli essenziali agiranno arrestando la crescita dei batteri. Sanificheranno in maniera del tutto naturale, la tua pelle.

Si possono mescolare anche due fragranze, puoi ad esempio unire 5 gocce di olio essenziale di lavanda a 5 gocce di olio essenziale di limone. Viste le loro notevoli proprietà antisettiche saranno super efficaci.

Prova ad associare l’aromaterapia ad altre terapie per la tua acne e non ti pentirai quando vedrai risultati ottenuti. Ricorda sii costante e goditi la tua aromaterapia!

