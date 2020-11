Barbara D’Urso balletto sexy , con lei una bella sorpresa – VIDEO

Barbara D’Urso, l’ultimo video su Instagram è molto divertente e sexy. Insieme a lei un’ospite speciale. Indovinate chi è?

E’ la regina dei salotti, su Mediaset è una delle migliori, vivace e solare. Ha più di sessant’anni, ma fa invidia anche alle più giovani. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, uno dei personaggi della televisione più discussi. Tutti parlano di lei, nel bene e nel male, ma la donna nonostante tutto va dritta per la sua strada sempre con il sorriso. Una personalità unica, ormai è un’icona di Canale 5, nei suoi programmi gli ospiti non mancano mai e il suo cuore batte forte per il pubblico e i fan che la seguono.

Barbara D’Urso, chi è l’ospite nel video?

Il suo profilo Instagram è un concentrato di energia pure e bellezza, dalla versione casalinga a quella sui tacchi a spillo, il suo sorriso stampato sulle labbra e gli accessori che fanno la differenza. Il suo ultimo post è un video che ha girato in compagnia di un’ospite, una delle sue più care colleghe. Sempre sul pezzo, mamma e inviata, avete capito di chi stiamo parlando?

Proprio lei: Serena Garitta, l’ex vincitrice del Grande Fratello. Insieme formano una squadra fortissima, la donna con i suoi servizi riesce sempre a conquistare il pubblico che la segue da casa. Barbara e Serena, due donne fantastiche con un fisico stratosferico.

Ne ha fatta di strada dopo aver partecipato al Grande Fratello. Serena è diventata mamma, ha trovato un lavoro che le piace molto ed è anche molto attiva sui social. Inoltre da poco ha scritto un libro. Con determinazione e impegno a scalato la vetta del successo.

