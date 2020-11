Belen Rodriguez, difende il suo Antonino ed atterrisce l’altra donna

Un’ammonizione degna di un arbitro onesto: quella della soubrette Belen, una donna in difesa del suo fidanzato.

Una donna aveva recentemente commentato una delle recenti fotografie della bellissima Belen Rodriguez, alludendo all’importanza che il suo attuale ragazzo avesse nella vita della showgirl argentina. Questa mattina non ha tardato ad arrivare la sua risposta spassionata alla diretta follower del suo profilo Instagram. Sotto gli occhi di tutti è apparsa la frecciatina rivolta al suo fidanzato: chiedendo se fosse lui il fortunato o arditamente soltanto il suo “nuovo fotografo”. E, Belen, oltre a dimostrare la sua franchezza verso così tanta superficialità, ha saputo affrontare con il giusto tatto l’interezza della situazione. Infatti, oltre ad averla ammonita in primo luogo con un istintivo “stai attenta“, sembrerebbe che Belen abbia argomentato a dovere la realtà delle cose e porgendo un consiglio molto spassionato a lei, artefice della domanda retorica, ma soprattutto all’intero universo femminile.

Belen e la consapevolezza di una donna

Nella continuazione del commento di Belen, infatti, si evince l’importanza che ha per lei il poter essere se stessi ed al contempo di poter prendere le proprio scelte in totale libertà. Spiega come non bisognerebbe mai giudicare la vita degli altri, probabilmente non potendo nemmeno conoscere fino in fondo la propria. Invita, dunque, la donna a non farsi meraviglia delle questioni altrui, quando la sua forza è nata proprio dalla sua voglia di essersi messa in gioco, nonostante un matrimonio alle spalle, con il ballerino Stefano De Martino, e le problematiche al suo interno. Giudicare gli altri per un motivo qualsiasi potrebbe infatti, secondo Belen, ritorcersi contro a chi è solito farlo, visto che la vita stessa è imprevedibile. E lei ha saputo con sicurezza, e non soltanto a parole, trovare il modo di ricostruire il proprio cammino per un nuovo ed entusiasmante inizio.

Lei è la stessa donna che il uno dei suoi post più recenti sul suo profilo aveva immortalato un’immagine di grande impatto emotivo. Il soggetto sono due ombre, la sua e quella del suo fidanzato Antonino Spinalbese. Due ombre molto vicine, in cui la prima, quella della soubrette, lo ringrazia senza un’apparente motivazione, forse per il semplice fatto di essere lì, affianco a lei: “E io a te tra le tante cose dico grazie!“.

