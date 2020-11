Benedetta Parodi ci spiega come preparare una focaccia morbidissima – VIDEO

Benedetta Parodi prepara la sua nuova ricetta: focaccia con impasto al cucchiaio e certosa. Una cosa sfiziosa facile e golosa

Benedetta Parodi la ritroviamo tutte le mattine per il suo consueto “Buongiorno” davanti una tazza bollente di thè e come sempre ci delizia con spunti creativi facili da realizzare anche quando la voglia di accendere i fornelli è poca. Oggi ci ha dato un nuovo spunto intelligente che i suoi fan sicuramente apprezzeranno molto, e lo fa con una collaborazione importante. Scopriamo insieme l’ultima ricetta della focaccia postata sulla sua pagina Instagram con Certosa Galbani.

Focaccia al cucchiaio con Galbani Certosa

250 g di farina

50 g di segale

1 cucchiaio di sale

1 cucchiaino di zucchero

5 g di lievito granulare di birra

200 ml d’acqua

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

330 g di Certosa Galbani

latte q.b.

In una ciotola capiente versare farina, sale, zucchero e lievito, mescolare bene e aggiungere poi gradatamente l’acqua tiepida fino a quando l’impasto non risulterà liscio e vellutato.

Versare il composto direttamente in una teglia tonda di circa 30 cm di diametro che dovrà essere prima foderata con carta forno e unta con dell’olio extra vergine. Lasciare riposare l’impasto ben steso sulla teglia per circa un’ora coperto con un canovaccio.

Mettere la Certosa Galbani in una terrina e lavorarla a crema con la forchetta aggiungendo 10-15 g di latte per ammorbidire il tutto. Trascorso il tempo di lievitazione stendere l’impasto con le dita in modo che risulti omogeneo e ricoprirlo con la crema di Certosa a fiocchi. Cuocere in forno statico per circa 10-15 minuti a 200-220°.

Melanzane gratinate light

2 melanzane

750 gr passata di pomodoro

2 spicchi aglio

Sale

Zucchero

Basilico

Olio

100 gr parmigiano

Affettare le melanzane e disporle sulla placca del forno foderata di carta forno condite con olio e sale, fare cuocere circa 20 minuti a 180° ventilato. Far cuocere insieme a fuoco basso la passata di pomodoro con aglio, sale, zucchero e basilico.

Comporre su di una pirofila le finte “lasagne” sporcando la base della teglia con la passata di pomodoro e comporre gli strati alternando melanzane, passata e Parmigiano Raggiano DOP. Finire con una girata di olio e cuocere a 180° per 20 minuti a forno ventilato.

