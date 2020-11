Bambina di 3 anni investita da un’auto: ricoverata in prognosi riservata

Una bambina di tre anni è ricoverata in ospedale, dopo essere stata investita da un’auto nel pomeriggio di ieri a Baricella, comune in provincia di Bologna.

Ore di apprensione quelle che si stanno vivendo a Bologna, dove una bambina di soli tre anni si trova ricoverata in ospedale dopo essere stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Baricella. Stando ad una prima ricostruzione, la piccola, dopo essere sfuggita al controllo dei genitori, si trovava al centro della strada, quando improvvisamente è stata centrata in pieno da una vettura che usciva da un parcheggio. La bimba è stata trasportata in elicottero dal personale del 118, giunto sul posto, presso l’ospedale Maggiore dove ora si trova ricoverata in prognosi riservata.

Bologna, bambina sfugge al controllo dei genitori e viene investita da un’auto: ricoverata in prognosi riservata

Una bambina di soli tre anni si trova ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna. La bimba sarebbe stata investita da un’automobile nel pomeriggio di ieri, martedì 17 novembre, a Baricella, piccolo comune nella provincia del capoluogo emiliano. Stando ad una prima ricostruzione riportata dalla redazione de Il Resto del Carlino, la piccola, sfuggita al controllo dei suoi genitori, avrebbe attraversato la strada, ma una vettura che usciva da un parcheggio a bassa velocità l’ha centrata.

Immediato l’allarme dei genitori che hanno chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno allertato anche l’elisoccorso. Il personale medico, dopo le prime cure, ha elitrasportato la bambina presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata ricoverata nel reparto di Pediatria in prognosi riservata. I medici le hanno riscontrato diverse contusioni, ma le sue condizioni, come riporta Il Resto del Carlino, sembrano essere meno gravi di quanto emerso in un primo momento.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Baricella che hanno effettuato i rilievi ed avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ancora da chiarire anche le circostanze per cui la bimba sia riuscita a svincolarsi dai genitori e si trovasse in mezzo alla strada nel punto in cui è stata investita dalla vettura.

