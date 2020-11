Carlo Conti e il grande regalo che arriva dalla Rai

Il conduttore di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha superato alla grande l’ostacolo Covid ed ora è pronto per il grande salto alla Rai

E’ stato un periodo abbastanza travagliato della vita di Carlo Conti. L’ex conduttore di Sanremo, oggi al timone di “Tale e Quale Show” ha riscontrato la malattia del Covid-19. Neanche lui si sarebbe mai aspettato di finire addirittura in terapia intensiva, per contrastarla. E invece il destino gli ha riservato uno scoglio molto duro da superare.

A seguito di ossigeno e cure antibiotiche al pronto soccorso, Carlo è riuscito a “strappare” via dalla sua esistenza il “mostro”, ritornando tra le mura di casa. Ora è in fase di riabilitazione, ma già venerdì scorso aveva dimostrato, davanti a tutti, i crismi di una netta ripresa. Il tutto direttamente dalla sua dimora fiorentina, mentre orchestrava come suo fare solito, il palinsesto che i produttori della Rai gli avevano assegnato all’inizio di questa stagione

Carlo Conti, il post Covid riserva solo sorprese

Ormai sulla soglia della netta ripresa, il conduttore Rai, Carlo Conti terminerà la sua degenza post Covid e presumibilmente tornerà ad “orchestrare” il talento dei concorrenti di “Tale E Quale Show”, direttamente dagli studi Rai.

La fine dell’anno si avvicina, nella speranza che tutto ciò che stiamo vivendo sia, nel più breve tempo possibile, un lontano ricordo. La medesima fiducia vive anche nel cuore di Carlo Conti, che a partire da Gennaio 2021 riceverà un bel regalo da “mamma” Rai

Il presentatore toscano, moderatore dei palinsesti più ambiti della produzione televisiva nazionale sarà alla conduzione di “Affari Tuoi”, a partire dall’anno venturo. Il programma, che tutti ben conosciamo avrà dunque un nuovo padrone e un “taglio” di presentazione completamente riformato, a partire dagli ospiti.

Gli “exit pool” della Rai ci raccontano che in studio, a rincorrere la vincita finale ci sarà una coppia (sposi, fidanzati, amici o parenti) e non più una singola persona. Mentre “scapicchiare” i pacchi sarà compito di personaggi noti del mondo dello spettacolo, ognuno a rappresentare la propria regione d’appartenenza.

Sempre secondo le indiscrezioni di qualche rivista per le anticipazioni, “Affari Tuoi” coprirà solamente lo spazio televisivo del sabato sera

