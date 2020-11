Carolina Stramare, Miss Italia è un fuoco che arde: che spettacolo – FOTO

Carolina Stramare, Miss Italia 2019, continua a farci sognare con delle anteprime di shooting fotografici pubblicati nelle sue ig stories

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare, 21 anni, continua a far sognare i suoi 190mila in tutta Italia. La ragazza nativa di Genova ma al momento trasferita a Vigevano, è diventata una autentica celebrità sui social network, dove con i suoi scatti ci lascia sempre a bocca aperta.

La ragazza è diventata nota al grande pubblico dopo la vittoria nel 2019 del titolo di Miss Italia incoronata direttamente dalle mani di Gina Lollobrigida. Lei è molto legata ai suoi nonni Giovanni ed Elena, che ha definito “le persone più importanti della sua vita”, soprattutto dopo la morte della madre nel 2018 a causa di un tumore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Justine Mattera nuda sopra e sotto il jeans si abbassa: Eros puro – FOTO

La splendida ligure originaria di Genova conserva quindi ancora il titolo di Miss Italia, in attesa che venga disputata la prossima edizione. Poco e nulla si sa della sua vita privata, poco dopo la vittoria un anno fa anche la rottura con Alessio Falsone, ma al momento non è noto sapere quali relazioni amorose ha intrecciato la bella Carolina.

Carolina Stramare, grintosissima come Lara Croft nell’ultimo shooting

Troviamo oggi Carolina sul set del nuovo shooting fotografico per Twinset. Una versione inedita di lei che è sempre molto bon ton con abiti elegantissimi, stavolta invece la vediamo nelle stories di Instagram mentre indossa i panni di una moderna Lara Croft con tutina verde militare bardata in vita e treccia come vuole il personaggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Elisa Isoardi in cucina, ricetta e sensualità: il VIDEO

Negli altri scatti non più in studio invece è in versione jungle con abito sottoveste leopardato mentre cammina sensualissima in una strada metropolitana. La si vede strizzata nell’abito animalier con il seno nettamente in bella mostra, i capelli scuri fluenti che le incorniciano il volto e un trucco carico per enfatizzare occhi e labbra.

Movenze sinuose e femminili che la fanno emergere sicura si sé davanti la macchina fotografica che ne immortala la bellezza sconvolgente. Ora attendiamo solo la pubblicazione degli scatti definitivi post prodotti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.