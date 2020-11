Un operaio di 39 anni è morto dopo essere stato travolto da una motrice mentre si trovava a lavoro a Teverola, in provincia di Caserta.

Dramma durante la notte tra lunedì e martedì a Teverola, in provincia di Caserta, dove un operaio di 39 anni ha perso la vita mentre si trovava sul posto di lavoro. Stando alle prime informazione, la vittima sarebbe stata travolta da una motrice in manovra, condotta da un collega, all’interno della nella zona industriale. Un impatto violento che ha fatto sbalzare il 39enne sull’asfalto battendo la testa. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constare il decesso dell’uomo, sopraggiunto sul colpo.

Caserta, tragedia sul posto di lavoro: operaio di 39 anni muore travolto da una motrice in manovra

Un operaio è deceduto nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 novembre nella zona industriale di Teverola, in provincia di Caserta. La vittima è Tommaso Tesone, 39enne originario di Giugliano in Campania (Napoli). Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, il 39enne sarebbe stato investito da una motrice in manovra, il cui conducente non si sarebbe accorto della presenza del collega. Nell’impatto, la vittima è stata sbalzata in aria e ricadendo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, perdendo la vita sul colpo.

Sul posto è arrivato, in pochi minuti, il personale medico del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lo staff sanitario ha potuto solo constatare il decesso di Tesone.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro costato la vita all’operaio di 39 anni ed accertare eventuali responsabilità.

La salma della vittima, come riporta Fanpage, è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Policlinico di Napoli, dove nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

