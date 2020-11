Cecilia Rodriguez: simbolo autunnale del Black Friday, le offerte – FOTO

L’inarrestabile Cecilia sponsorizza alcune imperdibili offerte sul Black Friday in una cornice del tutto suggestiva, da non perdere.

Cecilia, la splendida sorellina della soubrette argentina, Belen Rodriguez, ha postato un nuovo contenuto sul suo profilo Instagram. Circa due ore fa alcuni tra i suoi followers hanno goduto per primi della suggestiva vista. In primo piano, lei, un outifit originale ed assai consono al periodo: ha sponsorizzato alcune marche che aderiranno al prossimo ed imminente Black Friday. Secondo il consiglio della bella sudamericana le firme in questione riguarderebbero in primis quella di SHEIN. Sul sito ufficiale del brand, per gli interessati, si possono trovare già in evidenza degli sconti fino al 70% su moltissimi capi d’abbigliamento ed accessori.

Cecilia: un autunno all’insegna del Black Friday

A incorniciare alla perfezione la diritta riguardante la moda è il meraviglioso sfondo alle spalle di Cecilia, che vede le tinte tipiche dell’autunno sintetizzate in un arancio davvero intenso e mozzafiato. Verrebbe quasi voglia di tuffarsi nell’insieme di foglie tanta risulta essere la sua magneticità. La pianta alle spalle della modella è situata nel Trentino, ormai habitat amatissimo per le sue giornate da trascorrere insieme al suo fidanzato Ignazio Moser.

Tra una passeggiata ed un giro in bici in questo dolce novembre, dunque, Cecilia trova il tempo di condivere con i suoi fan il codice di accesso per usufruire di alcuni sconti visitando il sito già cliccatissimo nelle ultime ore appartenente al brand SHEIN.

