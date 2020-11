Prima di cimentarsi nella recitazione Paolo Conticini si dedicò a un altro tipo di lavoro e lo ha raccontato per la prima volta al pubblico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLO CONTICINI (@paoloconticini)

Capita spesso che attori o personaggi dello spettacolo raccontino fatti avvenuti prima del successo e in particolare quali lavori hanno svolto in giovane età. Questa volta a raccontarlo è Paolo Conticini, giunto in finale a Ballando con le Stelle. L’attore durante un’intervista ha rivelato come non abbia sempre pensato di dedicarsi alla recitazione, inizialmente indeciso se intraprendere una strada differente. Invece che diventare vigile del fuoco o un casellante in autostrada -queste le opzioni che si era ritrovato davanti- ha scelto il cinema. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo ha però fatto alcune curiose esperienze di cui ha parlato per la prima volta.

LEGGI ANCHE -> Ballando con le Stelle, sabato prossima la finale: un ritorno che può cambiare il destino

Paolo Conticini e gli spogliarelli realizzati appena maggiorenne

Un giovane Paolo Conticini appena diciottenne decise di voler guadagnare qualche soldo in più terminata la scuola. Per questo motivo una volta diplomato iniziò a fare lo stripper per feste e addii al nubilato. L’attore lo ricorda come un periodo spensierato e dichiarò di essersi divertito molto in quelle vesti. Erano spesso occasioni goliardiche che però lo facevano guadagnare molto bene. Una volta però si ritrovò in una situazione quasi surreale quando il marito di una cliente rientrò a casa prima del previsto. “Come nei film raccattai i miei vestiti e mi nascosi in mansarda” -ha raccontato- “rimasi lì fino all’alba per poi sgattaiolare via“.

LEGGI ANCHE -> Ballando con le Stelle, il commento shock poi cancellato dai social

Una parentesi durata poco quella dello spogliarellista ma del quale Paolo parla con un sorriso. Poco dopo decise di dedicarsi totalmente alla recitazione e nella seconda metà degli anni Novanta iniziò a interpretare i primi ruoli. Il resto è storia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLO CONTICINI (@paoloconticini)

Oggi Paolo Conticini è un attore affermato e negli ultimi mesi ha avuto modo di mostrare anche le sue doti da ballerino partecipando a Ballando con le Stelle. Il pubblico lo ama e supporta e continua a seguirlo con passione. Sabato 21 novembre scenderà sulla pista con Veera Kinnunen per giocarsi la vittoria finale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter