Daniela Santanchè intramontabile, esercizi bollenti per terra-FOTO

La Santanché condivide uno scatto che la ritrae a terra mentre si allena in una tutina argento metallizzata, che splendore

Meravigliosa Daniela Santanchè mentre si allena in una tutina argentata metallizzata, è in forma smagliante. A 59 anni l’imprenditrice è fantastica, con una forma fisica invidiabile. La Santanché viene sempre coinvolta in discussioni politiche che riguardano le imprese in questa emergenza covid-19, ma anche molti altri argomenti.

Daniele Santanchè non si tira mai indietro e parla a gran voce esprimendo il suo pensiero

La Santanchè condivide sempre i suoi pensieri sulla gestione del governo e in generale sui fatti che accadono durante questa pandemia. Un esempio è di ieri, quando ha commentato le dimissioni del commissario Eugenio Gaudio, era appena stato nominato dal consiglio dei ministri. Ma ciò che ha più scioccato la Santanchè è che Gaudio ha dato la colpa di queste dimissioni alla moglie, perché a quanto pare la coniuge non voleva trasferirsi. L’imprenditrice da del codardo a Gaudio che incolpa la moglie di una decisione che coinvolge tutti i cittadini della Calabria, e aggiunge che fosse stata in lei avrebbe chiesto il divorzio.

Si dice indignata quindi da una situazione del genere, in cui la Calabria si trova senza Commissario e per lui il problema è la moglie che non si vuole trasferire. Alla Santanchè non ne sfugge una, anche a inizio novembre aveva condannato il Premier Conte che durante le dichiarazioni di voto in Senato, stava leggendo un libro e non ascoltava quanto veniva detto. Lo aveva definito vergognoso questo fatto. Si era lamentata anche a fine ottobre per i DPCM che prevedevano la chiusura delle attività.

Inoltre criticava il fatto di ospitare i clandestini negli alberghi dando anche supporto economico, quando le categorie che producono come i ristoratori si trovano in grande difficoltà. Insomma la Santanchè è sempre pronta a battersi per i diritti degli italiani ovviamente tramite Fratelli D’Italia.

