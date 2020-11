Elena Morali è inarrestabile sui social network: la showgirl continua ad infiammare il web con le sue fotografie piccanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali è una donna bellissima e ricca di fascino. La classe 1990 vinse ‘Miss Ciclismo’ e conquistò la popolarità partecipando al noto reality ‘La Pupa e il secchione’: nella trasmissione condotta da Enrico Papi in coppia con Fulvio si classificò al secondo posto alle spalle di Francesca Cipriani. Nella sua carriera la nativa di Ponte San Pietro ha preso parte anche a ‘L’Isola dei famosi’, ‘Chiambretti Night’ e ‘Colorado.

Elena è attivissima anche sui social network. Il suo account Instagram vanta ben 1,2 milioni di follower. La showgirl delizia la sua platea ogni giorno con scatti e stories bollenti. Qualche ora fa la Morali ha messo in rete una fotografia stupefacente in cui non indossa né la maglia né il reggiseno.

Elena Morali senza maglia e senza reggiseno: immensa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è distesa su un divano e non indossa né la maglia né il reggiseno. Il seno della showgirl lombarda è semplicemente esplosivo e conquista la scena. La classe 1990 ha le braccia distesa e la sua mano sinistra sfiora i capelli con delicatezza.

L’effetto ‘bianco e nero’ rende lo scatto ancora più spettacolare e piccante. La foto ha raccolto 15mila cuoricini e numerosi commenti. I fan stanno inondando il post di complimenti. “Sei semplicemente bellissima e molto sensuale”, “Sensualità allo stato puro”, “Favolosa, che foto pazzesca”, “Sei meravigliosa”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

La Morali, qualche giorno fa, paralizzò il mondo dei social con uno scatto in cui indossava un costume a perizoma. Il suo fondoschiena da urlo lasciò tutti a bocca aperta.

