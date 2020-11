Elisa Isoardi in cucina, ricetta e sensualità: il VIDEO

La Isoardi in cucina è una bomba le sue ricette in cucina sono da vera professionista, oltre che bella pure brava

La Isoardi ha pubblicato un video in cui prepara la cena ed è pazzesca, ha preparato straccetti di carne con salsa di gorgonzola, serviti insieme a zucchine bollite e carciofi con pancetta. Alla showgirl piace molto sperimentare in cucina e a volte riesce a realizzare cene super anche con pochissimi e semplici ingredienti.

Le piace molto cucinare e condividere i suoi consigli con il popolo di Instagram. Inoltre lei avendo condotto La Prova del cuoco, sicuramente se ne intende di cibo. Ci tiene però a precisare che determinati ingredienti non li assaggia perché è a dieta. Ironicamente quando fa vedere in videocamera che mangia gli straccetti allo zola, si rivolge a Milly Carlucci che non approverebbe e dice “non guardare Milly”.

Isoardi e Todaro sempre più inseparabili, chissà se sboccerà questo amore

In questi mesi la Isoardi e Todaro hanno fatto coppia in Ballando con le stelle, ma si è notata una certa vicinanza tra i due in varie occasioni anche fuori dalla pista di ballo. Quando infatti la Isoardi si è slogata malamente la caviglia Todaro gli è stato molto accanto, anche durante le prove che aveva ancor al caviglia compromessa lui è stato molto carino.

Tanto è vero che durante le prove la Isoardi lo ringrazia teneramente dicendo “grazie di tutto”. Lei ha dimostrato di non voler mollare per nessun motivo al mondo. La voglia di continuare questa avventura è troppo forte, tuttavia le ultime puntate ha danzato in modo molto contenuto, quasi sempre da seduta e con pochi movimenti di gambe.

Sicuramente questo fatto ha compromesso i risultati e della Isoardi però lei non demorde e va avanti. In qualche modo balla e la sua determinazione è fantastica. Il rapporto con Todaro invece rimane incerto, per il momento appare solo una grande amicizia, finito il programma si vedrà.

