Emma Marrone, jeans in posa sexy: una donna splendente – FOTO

Emma Marrone è scesa in pista con i suoi ragazzi a X-Factor e in attesa della prossima puntata si mostra su Instagram con una FOTO fantastica

Un star della musica italiana, da anni sempre in cima alle classifiche, dallo spirito ribelle e unico, Emma Marrone è entrata nei nostri cuori ed ha conquistato molti fan. Molti aspettano i prossimi concerti, energia pura per lei e il pubblico che la segue, mai in posa e sempre sul pezzo. Per lei questo è un momento di rinascita, X-Factor è la sua primavera dopo un inverno cupo e pieno di tempeste.

Emma Marrone: FOTO da incorniciare

Ce ne sono stati di momenti bui e sofferenti, eppure la Marrone non ha mai perso la staffa e soprattutto il sorriso. Con la sua energia e positività le ha superate tutte ed ora è pronta a ripartire con la sua musica e le sua nuova avventura. Insieme ai suoi colleghi, con la sua determinazione fa esplodere lo studio di X-Factor che anche quest’anno sta riscuotendo molto successo. Nell’attesa della prossima puntata, intanto Emma mostra ai fan una foto spensierata e divertente.

Mai prendersi troppo sul serio e questo Emma Marrone lo sa bene, ecco perché appare sempre sorridente. Nel 2013 cantava Il sorriso non lo perdere mai, da lì quella frase è diventata il motto della sua vita.

Un incanto, mai composta ed è questo che la rende unica. Emma Marrone è ribelle e gli italiani non riescono a fare a meno di lei.

