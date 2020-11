L’Eredità, la vincita è record per il campione

Ieri a la puntata de “L’Eredità” abbiamo assistito alla vincita più alta in termini di cifre da quando esiste il programma: ecco chi è il fortunato

Da quando esiste il quiz show di Rai 1, “L’Eredità” mai nessuno aveva stabilito il record di vincita di una cifra così importante. Eppure chi ha avuto la fortuna di assistere alle performances dei concorrenti di ieri si è concesso una piccola, grande emozione.

Il palinsesto delle rete televisiva nazionale più frequentata dagli italiani, ogni giorno riserva un “pezzo” di cultura e grattacapi vari, per stimolare la curiosità e il “sapere” di telespettatori e pubblico in studio. “L’Eredità” è condotta da Flavio Insinna, che siede sullo sgabello del “comandante” del programmma dal 24 settembra 2018. In passato, invece l’Eredità è stata guidata da professionisti del calibro di Amadeus, Carlo Conti e del buon Fabrizio Frizzi

I partecipanti si dovranno affrontare a seguito del superamento di ben sette sfide da “dentro fuori”: l’ultimo che rimarrà in gioco avrà la possibilità di portarsi a casa il montepremi accumulato

L’Eredità, una giornata indimenticabile

Al termine della puntata di ieri, de “L’Eredità“, qualcuno avrà gioito molto più di quanto avesse fatto Massimo Cannoletta. Il divulgatore storico non ha goduto di nessun favore, ma ha fatto perno sull’istinto del sapere culturale, da sempre nel proprio dna.

Massimo, nella giornata di ieri ha stabilito uno dei tanti record in assoluto da quando esiste “L’Eredità”. Prima di tutto si è guadagnato la “palma” di concorrente più longevo della storia, con ben 17 finali consecutive! L’ultimo in ordine di tempo risale alla signora Ghetti, con 16.

Dal record di presenze a quello di finali partecipate, ben 7 consecutive, in cui è riuscito a vincere il montepremi in ben 2 occasioni. Per arrivare alla tanta agognata ricompensa, che riserva la tappa finale, chiamata Ghighiottina non è impresa facile. Eppure Massimo è quasi sempre riuscito ad azzeccare l’alternanza dei termini, prima di ricavare la parola che li accomuna tutti. Ci è risucito, come nessuno mai e cioè in ben 2 occasioni!

Dopo la vincita dell 11 Novembre di 40 mila euro, ieri i telespettatori da casa hanno gioito insieme a Cannoletta, protagonista, come se non bastasse, del record in assoluto delle vincite a “L’Eredità”: ben 90 mila euro

