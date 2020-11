Flora Canto posta una FOTO, il commento di Brignano di pura gelosia

Flora Canto, compagna di Enrico Brignano pubblica una foto su Instagram, che provoca la gelosia del suo compagno

La compagna del più famoso attore e showman del grande schermo, Enrico Brignano ha pubblicato una foto su Instagram , che ritrae mamma e figlia a bordo di una barca, mentre ammirano felici il panorama.

Il profilo social di interesse è quello di Flora Canto, la compagna di Enrico, dal quale è nata la piccola Martina, 3 anni fa. La loro conoscenza è avvenuta in ambito professionale e come per pochi è stata quella rara scintilla d’amore che ha addirittura esternato sentimenti mai provati dallo showman, finora: uno fra tutti la gelosia di coppia.

Ne sarà certamente contenta Flora, che non ha la medesima esperienza televisiva del compagno ma è diventata celebre a tutti, nelle vesti di conduttrice e corteggiatrice di “Uomini e Donne”

Flora Canto e il post che ha fatto “imbestialire” di gelosia Brignano

Un’esperienza sopraffina davanti alle telecamere del grande schermo, ora è diventata mamma a tempo pieno. Parliamo di Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano, l’attore e showmen della Rai.

Nata a Roma nel 1983 è diventata celebre grazie all’eleganza e la bellezza che hanno da sempre contraddistinto la sua personalità. Raggiunge il picco della notorietà in diverse trasmissioni. Da ex tronista di “Uomini e Donne” fino allo sport, raccogliendo una validità enorme di consensi tra il pubblico. La sua figura è molto conosciuta per aver avuto una relazione con l’ex conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia.

Da quando i due hanno deciso di separarsi è diventata preda “morbosa” del cuore di Brignano. L’ex presentatrice , Flora Canto, oggi dedica molto tempo ad Instagram, dove ama esaltare con una varietà di foto, gli scatti quotidiani di famiglia.

L’ultima in ordine di tempo esalta ne esalta il valore, grazie alla mediazione di Martina, immortalata sulla barca e felice per la compagnia della madre. Tra i commenti dei follower di Flora spcca uno fra tutti, quello di papà Enrico.

Lo showman risponde in qualità di compagno e papà geloso alla frase commovente di un influencer di nome Corrado, sotto la foto: “Perché nulla può impedire che una parte di me sia sempre vicino a te e una parte di te sia sempre vicino a me”

A rimettere le cose apposto ci ha pensato lo showman, che ha risposto con rime ironiche al commento “sospetto”: “Lascia perdere Corrado è tutta roba mia, anche la scia sull’acqua”. Cosa ne penserà Flora Canto della gelosia del compagno? Farà ancora parte del suo “rifugio sicuro”?

