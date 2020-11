Foto di classe shock. Genitori indignati per la maglietta di una bambina

Foto di classe shock. La maglietta di una bambina ha destato ilarità e indignazione tra i genitori dei suoi compagnetti di scuola

La signora Paige è una mamma generalmente molto attenta, purtroppo un giorno, un errore di distrazione, le ha causato qualche piccolo disagio. E’ lei stessa ad auto denunciarsi in un video pubblicato su Tik Tok.

Paige infatti ha accompagnato sua figlia di soli due anni all’asilo, non considerando minimamente che proprio in quella data avrebbero dovuto fare le classiche foto per l’annuario scolastico. La bambina si è dunque recata a scuola con una t-shirt con stampata su una scritta particolare. La piccola, che ancora non sa leggere, non poteva immaginare che un suo movimento casuale avrebbe potuto creare un incidente “spiritoso” e che l’avrebbe fatta divenire da lì a poco virale sul web, insieme alla sua mamma.

La scritta riportata sulla maglietta infatti era “sasshole” che in inglese vuol dire “persona sarcastica, impertinente”. La bimba ha coperto con un braccio la prima lettera di questa parola. Togliendo la S rimane “asshole” che invece ha un significato ben più diverso; in italiano la traduzione più corretta è “stron*o”.

Ebbene, caso ha voluto che il fotografo immortalasse la piccola proprio nel momento più sbagliato. Paige, la madre, l’ha presa sul ridere. Ha pubblicato un video in cui ha scritto: “Se pensate di essere delle cattive madri, provate a mandare vostra figlia così il giorno della foto di classe”.

Il video ha collezionato 11milioni di visualizzazioni ed è stato ricondiviso migliaia di volte. Molti sono stati i commenti di persone divertite: “Ordinerò questa maglietta anch’io per i miei figli” – scrive qualcuno. Un altro dice: “Cattiva madre o madre dell’anno? Io opterei per la seconda”. Altri ancora invece hanno criticato la signora Paige per la sua distrazione, qualcuno invece si è scagliato contro la disattenzione ulteriore del fotografo.

