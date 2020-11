Gerry Scotti: il racconto dei messaggi a Carlo Conti

Gerry Scotti è finalmente guarito dal Covid e ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha raccontato un curioso aneddoto.

Gerry Scotti è finalmente guarito dal Covid-19. Le condizioni del noto conduttore avevano tenuto con il fiato sospeso milioni di fan. Il 64enne aveva svelato la sua positività al virus attraverso i suoi canali social. Dopo un lungo ricovero in ospedale, il nativo di Miradolo Terme è tornato un paio di giorni fa a casa. Gerry ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha svelato anche un curioso aneddoto con protagonista Carlo Conti. Anche il 59enne è stato ricoverato in ospedale a causa del coronavirus.

Il retroscena su Gerry Scotti e Carlo Conti

Gerry ha rilasciato alcune dichiarazioni subito dopo il ritorno a casa. “Non è stata una passeggiata”, spiegò in diretta radio. “Sono stato nell’anticamera dell’intensiva. E ho visto tutto”. Il volto di ‘Chi vuole essere milionario’ ha raccontato anche un curioso aneddoto al Corriere della Sera. “Cito solo Carlo Conti: io e lui come Coppi e Bartali. Abbiamo vissuto un’esperienza in parallelo, io gli chiedevo: quanti litri di ossigeno? E lui mi rispondeva: 4. E io invece stavo ancora a 5″. Il conduttore ha spiegato di essere rimasto fortunatamente in ospedale perché dopo alcuni controlli aveva tutto sballato (reni, pancreas, fegato). Il 64enne ha anche svelato di aver indossato il casco nel momento di massima necessità.

Carlo Conti, dopo il ricovero in ospedale a causa di alcune complicanze, è tornato a casa la scorsa settimana.

