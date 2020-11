GF Vip, la doccia bollente di Selvaggia Roma: fisico mozzafiato FOTO

GF Vip, la doccia bollente di Selvaggia Roma: fisico mozzafiato. L’ex concorrente di Temptation Island è nella casa più spiata d’Italia per mettere in difficoltà Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Selvaggia Roma è la nuova concorrente di questo Grande Fratello Vip. L’ex concorrente di Temptation Island, che si è fatta conoscere per la sua relazione con Lenticchio, è entrata nella casa più spiata d’Italia per mettere un po’ in discussione il rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Selvaggia infatti ha rivelato che ci sono stati dei baci con lui, che le piacerebbe se nascesse qualcosa tra di loro e sostiene che Elisabetta ha giocato con lui e con i suoi sentimenti. Insomma, delle accuse molto forti!

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma bellissima sotto la doccia nel cucurio della casa

Per smuovere un po’ gli equilibri nella casa, Alfonso Signorini ha deciso di mandare Selvaggia e Pierpaolo in cucurio. All’inizio entrambi erano molto contenti di questo, ma ora Pierpaolo comincia ad essere un po’ insofferente e a sentire la mancanza dei suoi compagni nella casa. Non si sa ancora quando avranno modo di tornare, ma i fans dell’ex velino sperano presto perché sono molto dispiaciuti nel vedere Pierpaolo così triste in questi giorni.

