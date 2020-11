GF Vip Stefania Orlando sgancia una bomba su Pierpaolo Pretelli. Oggi in tardo pomeriggio Elisabetta Gregoraci ha litigato furiosamente con Selvaggia Roma: l’intervento di Stefania

Stefania Orlando oggi ha difeso Elisabetta Gregoraci, dopo la sua lite con Selvaggia Roma al GF Vip. La Gregoraci non sopporta più che la nuova arrivata parli male di lei e ci è rimasta male perché non ha sentito Pierpaolo difenderla. Lei e Stefania Orlando ultimamente si sono molto avvicinate, dopo settimane di gelo, e Stefania le ha espresso il suo pensiero sopra tutta questa storia.

GF Vip, Stefania Orlando difende Elisabetta Gregoraci: “Ci ha marciato su”

“Sai cosa ti dico, Elisabetta? All’inizio pensavo che tu ci stessi marciando su, ma ora penso che lo sta facendo lui” le ha detto Stefania. “Questa situazione le fa comodo, passa come la povera vittima che, nonostante tutto, continua a venirti dietro. Ha capito bene quale gioco deve fare“. Tommaso Zorzi non ha concordato con l’amica: “No, io non riesco a pensare questo, Pierpaolo ha gli occhi da buono. Lo vedo troppo buono per fare una cosa del genere. Anche in puntata quando viene tirato in ballo non risponde, non sa fare televisione fino a questo punto, non lo penso“.

