Gianni Morandi pubblica un tenero video in cui imita il nipote Giovanni Antonacci: è boom di like e commenti su Facebook.

Gianni Morandi, classe 1944, è un attore, cantante e showman italiano amatissimo e stimatissimo dal pubblico di tutte le età.

Le sue canzoni e motivetti come Andavo a cento all’ora, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte o C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones risuonano ancora nella testa di molti italiani e sono diventati classici intramontabili della musica italiana.

Morandi, artista flessibile, si adegua anche ai tempi che cambiano: lo showman fa, infatti, grande uso anche dei social networks, dove intrattiene spesso i suoi numerosi follower con sketches e siparietti divertenti.

MORANDI SEMPRE SORRIDENTE

Questa volta Morandi ha pubblicato un simpaticissimo video in compagnia del nipote Giovanni Antonacci che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

Nel video Gianni Morandi è seduto accanto al giovane nipote Giovanni. Il ragazzo, stando alle parole del cantante, si divertirebbe ad andare in giro e imitare i gesti e la voce del grande artista.

“Chiariamo una cosa.. ho saputo che vai in giro a fare le mie imitazioni!” lo imbecca bonariamente Gianni.

Giovanni, divertito, risponde: “E mò…imitazioni” risponde, imitando con la voce e i gesti il grande cantante “Mi diverto, ecco”.

Eccolo nel dettaglio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Sia stata la complicità tra i due o la simpatia e bravura di Giovanni, il video ha fatto letteralmente impazzire il Web ed è stato riempito di like e commenti.

