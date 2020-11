Ginevra Lamborghini sfida Elettra con una minigonna inguinale – FOTO

Ginevra Lamborghini, la sorella della cantante Elettra ha condiviso sui social una foto in cui indossa una minigonna cortissima, fan in delirio

Ginevra Lamborghini ha condiviso uno scatto sulle sue Instagram Stories in cui appare in posa molto sexy mentre seduta indossa una camicetta bianca ed una minigonna inguinale che ne evidenzia le gambe affusolate e tornite. Trucco minimale per lei e capelli biondo platino che tanto la contraddistinguono dalla sorella Elettra, voluttuosa e molto più eccentrica nel look rispetto a lei che invece ama restare molto più all’oscuro delle cronache rosa.

La 26enne, lo scorso settembre, non era presente al matrimonio di Elettra e Afrojack celebrato a Villa Balbiano sul Lago di Como. Intervistata dopo qualche tempo da Fanpage, Ginevra ha dichiarato. “Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che bisticciano, però le voglio bene e le auguro il meglio”.

Ginevra Lamborghini, vita privata e progetti futuri