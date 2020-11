Giulia Valentina, ricordi dell’estate: la scollatura è pazzesca – FOTO

La popolare influencer Giulia Valentina regala uno scatto da sogno, la foto risale all’estate ed evidenzia delle curve da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

E’ una delle fashion blogger italiane più apprezzate in assoluto, una carriera decollata già da qualche anno sul web che ne fa nel suo ambito una stella di prima grandezza. Giulia Valentina è seguitissima su Instagram, la 30enne torinese, grande amica della super modella Paola Turani, non lascia indifferenti per la sua bellezza, anzi. Gli scatti che posta sono davvero irresistibili e lasciano il segno. Così come nel caso dell’ultimo, davvero da urlo e dal sapore nostalgico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Valentina, la FOTO nel mondo bucolico dove traspare il suo intimo

Giulia Valentina, sguardo magnetico e lato A che fa capolino: uno scatto da ko

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

In un autunno piuttosto complicato per tutti, e anche per lei, si ripesca nel cassetto dei ricordi. Viene recuperata una splendida foto estiva, in cui la splendida Giulia lascia senza parole con il suo sguardo di ghiaccio, dal quale si viene immediatamente rapiti. Ma non è finita qui, perché ad un occhio piuttosto attento risalta anche un dettaglio assolutamente strepitoso e che evidenzia tutta la sensualità di Giulia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Valentina bellissima nei colori dell’autunno, si confonde con il paesaggio – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

L’apertura frontale dell’abito di Giulia, infatti, lascia emergere, sebbene parzialmente coperta dai suoi capelli lunghi, una scollatura vertiginosa. Un lato A che accende la fantasia, a dir poco. La foto viene commentata entusiasticamente dai numerosissimi followers, che mai come in questi giorni stanno seguendo con interesse la propria beniamina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter