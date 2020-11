La ministra Azzolina: il digitale a scuola è la sfida del futuro

Ecco le parole della ministra dell’Istruzione sulle nuove metodologie DaD durante il Question Time alla Camera.

La situazione emergenziale è ancora estremamente critica. Il sistema scolastico, rinnovato e adattato alla situazione Covid-19, deve necessariamente ripartire dalla rete. La sospensione delle lezioni frontali e l’avvio dell’innovazione integrativa ha offerto un’alternativa digitale alla didattica in presenza. La scuola online si è dimostrata una valida opportunità per valorizzare le competenze maturate durante il lockdown nazionale. Il catalogo delle scelte formative sul web è ampio. A seguire il video e le parole della ministra sulle nuove metodologie.

L’esponente del Movimento 5 Stelle ha risposto ai quesiti dei parlamentari durante il Question Time delle ore 15.00. La donna afferma che la DaD è di certo “una sfida nei confronti del futuro” e la modernizzazione del personale è stata necessaria per garantire il diritto allo studio. Il governo ha stanziato in merito appositi provvedimenti per la formazione online di più dei due terzi del totale degli insegnanti. I percorsi formativi continueranno per tutto il prossimo anno scolastico 2021. L’aggiornamento è continuato anche durante l’intero periodo estivo, in particolare grazie al programma online “Formare il Futuro”. Gli investimenti DaD, invece, “ammontano a 413,9 milioni con cui sono stati finanziati 34.183 progetti autorizzati”.

A fine anno sarà pronta una nuova piattaforma dedicata esclusivamente alle lezioni. La ministra dell’Istruzione ricorda infine il supporto costante delle équipe formative territoriali alle differenti iniziative digitali.

