Justine Mattera nuda sopra e sotto il jeans si abbassa: Eros puro – FOTO

Justine Mattera nuda su Instagram in bianco e nero, una foto surreale. Ma il web intravede un dettaglio, a cosa si riferisce?

La ciclista non è soltanto una professionista nello sport, ma anche una donna fotogenica che con le sue pose e tutta la sua sensualità manda in tilt chi la vede. Su Instagram il suo profilo è seguito da 456 mila followers, attenti ad ogni dettaglio e sfumatura dei suoi post. Vestita, nuda, scapigliata o truccata, a loro non importa. Basta vederla e condividere con lei alcuni momenti della giornata. Neanche il lockdown fermerà Justine Mattera che è già pronta per una nuova stagione in pista.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>De Martino vs Corona, è guerra di nervi: il napoletano stende Fabrizio

Justine Mattera nuda: cosa ha notato il web?