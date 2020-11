Laura D’Amore, l’outfit invernale che mette in risalto la sua bellezza – FOTO

Laura D’Amore, con il suo sorriso smagliante e contagioso propone ai social una sequenza di selfie che mandano in delirio i follower.

Laura D’Amore nel suo ultimo post sui social incanta tutti: sebbene i suoi 720 mila follower conoscono già quel sorriso perfetto e quello sguardo rassicurante, la D’Amore – già il cognome è una garanzia – fa sempre stragi di cuori. Tra i commenti infatti, oltre agli apprezzamenti per la bellissima influencer, vi sono tantissime emoji a forma di cuore. Le foto pubblicate appena un’ora fa, vengono scattate da Olbia. Un luogo incantevole dove ancora non pare sia arrivato il brutto tempo; il sole bacia Laura nei due selfie che la stessa pubblica sul social. L’outfit invernale è davvero interessante: cappotto in principe di Galles a cui ha abbinato un maglioncino che mette in risalto le curve: la scollatura infatti evidenzia il seno prosperoso della bellissima Laura. Bianco panna, presenta delle decorazioni applicate – delle perline – che creano un effetto tono su tono ed il nastrino al centro del maglioncino. Il risultato è magnifico.

Laura D’amore, nostalgica in bikini

