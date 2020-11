Laura D’Amore: ricordo d’estate con un costume mozzafiato – FOTO

Laura D’Amore. La bellissima influencer pugliese ma siciliana d’adozione, regala ai suoi follower scatti che sanno d’estate in questa fredda stagione autunnale

La bellezza prorompente di Laura D’Amore ci fa volare. La hostess di Alitalia ma con la passione della moda nel cuore, dona ai suoi follower degli scatti superlativi. Manca poco al raggiungimento del primo milione di seguaci su Instagram. Nel frattempo la ragazza, classe 1982, si gode il sole e il mare. Si, avete letto bene. Il mese di Novembre sta regalando delle giornate fuori dalla normale frescura del periodo autunnale. Laura D’Amore (nata in provincia di Taranto) ha base nella meravigliosa Catania. La città etnea è il luogo perfetto per godere un po’ del tiepido sole che splende ancora in queste settimane.

Curve mozzafiato in bella vista e bikini da urlo per la gioia dei fan. Pioggia di like, emoji con mille cuori rossi e commenti di plauso, in attesa sempre del prossimo scatto.

Laura D’Amore. Bikini d’autunno: tripudio di sensualità

Laura D’Amore ci sorprende anche oggi con delle Instagram Stories in cui appare in perfetta forma. Immersa nelle acque cristalline del mare siciliano, ci provoca un po’ d’invidia. Il grigiore dell’autunno sarà presto una costante delle settimane che verranno. Grazie a lei possiamo ancora avere un flebile ricordo dell’estate che è passata e sognare quella che verrà, sperando sia libera da preoccupazioni e ansie che hanno caretterizzato quest’anno.

Non solo curve mozzafiato, anche un bel cervello e grande talento. Laura D’Amore, laureata in marketing e pubblicità col massimo dei voti presso l’Università di Perugia, ha sentito dentro di sè di essere cittadina del mondo.

Grazie alla sua esperienza in Erasmus scopre la Polonia e se ne innamora. Insegna per un anno nella Società Dante Alighieri sita nella Repubblica Dominicana. Così ha scelto una professione che possa appagare il suo senso di avventura e le consenta di scoprire sempre posti nuovi: quella di hostess.

