Lucia Javorcekova inarrestabile sui social network: la bellissima modella ha postato uno scatto da capogiro con fondoschiena in mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Lucia Javorcekova è sicuramente una delle influencer più amate dal popolo del web. La nativa di Bratislava sa come sfruttare la vetrina dei social e continua a piazzare le sue curve da sogno in bella mostra. La slovacca ama lo sport e ha praticato per un periodo anche il ciclismo.

Lucia ha un account Instagram seguito da ben 1,8 milioni di follower. La promoter e modella, poco fa, ha deliziato la sua platea postando uno scatto in cui indossa un costume a perizoma da sogno.

Lucia Javorcekova in perizoma: che fondoschiena!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Lucia, poco fa, ha paralizzato il mondo dei social con una foto da infarto. La nota influencer indossa un costume a perizoma che mette in risalto il suo panoramico fondoschiena. La ragazza è di spalle ma nonostante ciò è possibile intravedere una porzione del suo incredibile décolleté. Le sue gambe magnifiche non passano ovviamente inosservate e fanno impazzire tutti.

Il post ha già raccolto 90mila cuoricini e tantissimi commenti. Gli ammiratori non possono lamentarsi: la slovacca posta ogni giorno contenuti piccanti e bollenti con curve paradisiache in bella mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Gli scatti in costume della classe 1990 lasciano tutti a bocca aperta. Le sue forme incredibili e il suo seno esplosivo deliziano di giorno in giorno i numerosissimi follower.

