Matrimonio a prima vista, niente lieto fine per una nota coppia: il motivo della rottura

Per Giorgia e Luca, protagonisti di “Matrimonio a prima vista 2020”, nessun lieto fine: i due si sono lasciati e non sarebbero affatto in buoni rapporti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Pantini ✨ (@giorgia_pantini_fanpage)

L’esperimento sociale di “Matrimonio a prima vista” non è andato a buon fine per una coppia. Si tratta di Giorgia e Luca, protagonisti dell’edizione 2020, tra i quali non sembra affatto scorrere buon sangue. I due, infatti, non si parlano più, ed hanno persino rifiutato l’intervista a Fanpage.it per raccontare della loro esperienza.

Giorgia e Luca, nello speciale “Matrimonio a prima vista…E poi“, in onda da martedì 24 novembre, hanno deciso di presentarsi singolarmente, così da dare ognuno la propria versione dei fatti.

“Matrimonio a prima vista”: le versioni di Luca e Giorgia

A raccontare per primo la propria versione è stato Luca. Il ragazzo, fisicamente provato, si è presentato di fronte agli esperti, dichiarando che tra lui e Giorgia sarebbe finita dopo un mese dal sì. Il motivo? La morbosa gelosia di lei nei confronti di una delle sue amiche.

“Giorgia ha una gelosia tremenda ed era ossessionata da me – rivela il giovane, che prosegue dicendo – Non mi ascoltava più. Bisogna arricchirsi per stare in due“. L’incomprensione caratteriale, stando alle parole di Luca, avrebbe quindi ostacolato questo rapporto, che dopo appena un mese dalla fine dell’esperimento è giunto al termine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Pantini ✨ (@giorgia_pantini_fanpage)

Diversa è invece la versione dei fatti di Giorgia, la quale ha definito il proprio ex un vero “codardo”. Di fronte agli esperti, queste sono state le sue dichiarazioni: “Meno male che è finita, è un codardo. Io mi avvicinavo a lui e lui mi rispondeva in malo modo“.

E, a proposito del legame di amicizia contestato dallo stesso Luca, Giorgia si è difesa scaricando le colpe su di lui. “Non mi ha nemmeno dato il tempo di accettare questa amicizia. Non mi ha aiutato a capire le dinamiche molto particolari della relazione con Annalisa“.

Insomma, per un motivo o per un altro, non si può certo dire che questo esperimento sia stato un esperimento riuscito: i due, ad oggi, sono arrivati al punto di non rivolgersi più la parola.

