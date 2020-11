Matrimonio a prima vista clamoroso: dopo sei mesi la rivoluzione (Spoiler)

Colpo di scena a Matrimonio a prima vista Italia, Andrea e Sitara si sono messi insieme dopo la fine del programma televisivo

Colpo di scena quasi inverosimile nella prossima e ultima puntata di “Matrimonio a prima vista Italia 2020”: Andrea e Sitara si sono messi insieme. Voci su un presunto avvicinamento tra i due circolava già da tempo ma ieri, dopo che è andata in onda su Real Time la penultima puntata del programma su DPlay Plus è apparso disponibile l’ultimo episodio della saga che racconta come le coppie abbiano proseguito la loro conoscenza nei mesi successivi al fatidico incontro davanti agli eserti.

Ieri sera è stata trasmessa la finale e abbiamo lasciato Andrea Ghiselli e Nicole Soria insieme propensi ad andare avanti con la loro storia d’amore mentre Gianluca e Sitara hanno posto fine ad un rapporto che faceva acqua già dalle prime battute. Nell’ultima puntata in onda il prossimo 24 novembre sul canale Real Time per chi non ha l’abbonamento Plus, troviamo Sitara, davanti a Nicole mentre spiega come è nato l’amore con Andrea il quale ha confermato di aver commesso l’errore di andare avanti con Nicole.

“Era in agosto – ha detto Sitara – e stavo risalendo tra Rimini e Riccione con i miei amici. Ho detto: qui c’è il ristorante di Andrea. E abbiamo agganciato una amicizia. Ho lavorato anche nel suo locale. Non mi sento in torto nei confronti di alcuno. Tra loro era già finita. Comunque mi sono sentita con Nicole anche in quel periodo“.

L’intervista ad Andrea e Sitara

Quindi Andrea e Sitara si sono fidanzati dopo la fine di “Matrimonio a prima vista”. Ma come è avvenuto questo innamoramento fuori dalle telecamere del docureality? I due colpevoli sono stati intervistati da Fanpage e si sono confessati a cuore aperto su ciò che li ha avvicinati.

Ciò che emerge nell’intervista è che entrambi hanno accusato il colpo di stare con persone troppo diverse caratterialmente da loro e la difficoltà geografica che ha tenuto separate le coppie. Andrea ha anche detto di avere il rimpianto di non aver detto subito no a Nicole e di averla illusa inutilmente.

Si chiede ai due giovani cosa piace rispettivamente l’uno dell’altra. “Quella con Sitara è una delle relazioni più belle che abbia avuto” – confessa Andrea. “Lei non è assolutamente come è uscita fuori dal programma. Lo è in piccola parte quando le manca il punto di riferimento. Ma quando le dai dei punti di stabilità e solidi allora diventa la persona che dà più in assoluto. Si mette in gioco e condivide le cose. È venuta spesso al ristorante ad aiutarmi, quando nessuno glielo aveva chiesto e mi ha colpito molto. Abbiamo un video ci sono le immagini della nostra relazione e mi commuovo ogni volta che lo guardo”.

Sitara racconta così la sua esperienza con Andrea: “Non è la persona che si è mostrato nel programma. È un ragazzo molto fragile, a tratti insicuro, però è buono e non fa le cose con cattiveria. La sua genuinità lo ha portato a sbagliare. Questa sua insicurezza lo porta ad assecondare certe persone o a lasciarsi condizionare da quello che dicono le altre persone. Di lui mi piace la sensualità e la spontaneità. Questa relazione è nata come amicizia poi piano piano si è trasformata in amore con lui ho ritrovato emozioni incredibili e le farfalle nello stomaco”.

