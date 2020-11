Melissa Satta parla per la prima volta della malattia e lancia un appello ai suoi fan

Melissa Satta per la prima volta parla della malattia con i suoi fan e ammette quanto sia stato difficile non poter svolgere le azioni quotidiane.

Melissa Satta per la prima volta si confida con i suoi fan e ammette la malattia che l’ha vista protagonista per diverse settimane: il coronavirus. In una lunga storia su Instagram l’ex velina racconta la sua esperienza col virus. Dai sintomi riscontrati al proseguo della malattia: “Maddox è stato bene, io un po’ meno: ho avuto febbre, tosse, non ho potuto fare allenamenti. Sono ancora un pochino debole, ma ora mi riprendo e torno da voi”. La Satta spiega anche il perché la notizia sia emersa solo adesso: solo per scaramanzia, ma adesso che il tampone è risultato negativo, si riprendono le attività quotidiane lavorative. Melissa infatti ha già dato appuntamento nella giornata di domani per un nuovo progetto lavorativo. E ammette anche che le foto postate in queste due settimane di isolamento – a Milano – appartengono a progetti precedenti alla sua positività al coronavirus.

Melissa Satta, l’appello social ai follower

“Finalmente è arrivata una bellissima notizia: sia io che Maddox siamo risultati negativi. Sì, perché purtroppo siamo stati contagiati anche noi, abbiamo passato due settimane chiusi in casa”. Dopo una settimana a letto e diversi fastidi protratti per 15 giorni, la Satta è più attiva che mai – nonostante ammetta ancora un po’ di debolezza – per tornare a disposizione dei suoi fan. “Non è un momento facile, ma cerchiamo di andare avanti nel miglior modo possibile. Non è stato facile stare chiusa in casa per due settimane: onestamente stavo impazzendo, non potevo muovermi, una settimana sono stata sempre a letto perché ero stanchissima, al decimo giorno ho potuto rivedere un po’ la luce…”.

Melissa Satta, che su Instagram vanta ben 4,4 milioni di follower, ne approfitta per lanciare un appello circa il periodo delicato nel quale ci troviamo: “Mi raccomando state attenti perché non si sa come questo Covid possa prendere il vostro corpo”.

