Meteo, le temperature si abbassano: inverno dietro l’angolo

Le previsioni Meteo parlano chiaro: il freddo è in arrivo su tutta l’Italia. In alcune zone neve e forti piogge a breve

L’inverno ormai è alle porte. Dopo un ottobre e una buona parte di novembre soleggiati, le cose iniziano a cambiare. Le temperature si abbassano e ci tocca salutare, a malincuore, la parentesi primaverile.

Si inizia già da venerdì ad avere un primo assaggio invernale sull’Italia. faremo i conti con il forte maltempo con pioggia, vento, neve e bufere che rivoluzioneranno anche il paesaggio su quasi tutto il Bel Paese.

Non andrà meglio nel week end che porterà le prime gelate in pianura con temperature che andranno anche sotto lo zero. Queste le prime previsioni pubblicate da il meteo.it.

Ci tocca prepararci dunque da venerdì 20 con cappotto pesanti, guanti e cappello, oltre che impermeabile. L’Italia sarà avvolta da una corrente di aria fredda che viene dal Polo Nord. Vediamo tutto nello specifico e quali le zone maggiormente colpite.

Mateo, forti piogge e anche neve sull’Italia

L’Italia nella morsa del freddo a partire da venerdì. Il Mediterraneo sarà avvolto dalla discesa dell’aria gelida dal nord creando un vortice di bassa pressione che sarà sorretto anche da correnti poco stabili al centro del mar Tirreno. Ecco che così si creeranno forti temporali e piogge insistenti su gran parte delle regioni dello Stivale, ed in particolare al Centro-Sud.

Da attenzionare, nello specifico, la Campania, la Puglia e la Basilicata, le regioni che maggiormente soffriranno. Qui non sono da escludere fenomeni alluvionali e allagamenti. E in città potrebbe arrivare anche la neve, come a Potenza, Isernia e Campobasso con temperature bassissime anche nelle zone pianeggianti e di bassa quota.

Tra le città più fredde, Torino, Aosta, Milano, Bologna e Bolzano. Cambio drastico di temperature con il freddo che non risparmierà nemmeno il nord Italia.

Insomma l’inverno è ormai alle porte che ci piaccia o no. E in questi due giorni di relativa calma prepariamoci all’idea che il freddo vero sta per arrivare davvero in questo fine 2020.

