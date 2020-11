Michelle Hunziker e l’augurio dedicato a una persona speciale

In occasione di una diretta Instagram insieme al cast di All Together Now, Michelle Hunziker ha dedicato un augurio a una persona speciale

Michelle Hunziker è attualmente impegnata nella conduzione dello show musical All Together Now, giunto alla sua terza edizione. Ogni settimana il muro di esperti, il pubblico a casa e la giuria composta da J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone, sono chiamati a giudicare le esibizioni dei talenti in gara. Proprio insieme ai suoi compagni di avventura ha tenuto una diretta Instagram in preparazione della puntata di questa sera. In quest’occasione la conduttrice non ha potuto fare a meno di mandare un pensiero a una persona speciale, sua figlia Aurora.

Mamma Michele augura una pronta guarigione alla figlia Aurora

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti, nelle ultime settimane si è trovata a fare i conti con il Covid. È stata proprio la giovane ad annunciare sul profilo social di aver contratto il virus. Sebbene i sintomi ci fossero, non erano tali da preoccupare e Aurora si è ritrovata confinata in casa con il fidanzato, anche lui positivo, ed è lì che sta passando la quarantena. Continua ad aggiornare i suoi followers sulle sue condizioni di salute e proprio nei giorni scorsi è tornata più attiva virtualmente, denotando un netto miglioramento.

Michelle ha voluto quindi mandarle un saluto pubblico speciale, dedicandole semplici ma tenere parole. “Aurora, ti mando un forte abbraccio e ti auguro una pronta guarigione“. A lei si sono accodati anche Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone, presenti nella diretta. Tra madre e figlia c’è un rapporto di complicità che continua a essere sotto gli occhi di tutti. Entrambe compaiono spesso insieme sui social e anche in televisione e molte persone si erano ritrovate a domandare proprio a Michelle come stesse la figlia.

La conduttrice nel frattempo continua a lavorare mentre la sua salute, come quella di tutte le persone coinvolte, viene costantemente monitorata. All Together Now procede liscio per il momento ma l’attenzione è alle stelle.

