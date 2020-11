Ogni Mattina, crollo di ascolti: Adriana Volpe trova il colpevole

Ascolti bassissimi per Ogni Mattina, il programma di adriana Volpe in onda su Tv8. Per lei a tutto c’è una spiegazione

Ogni Mattina è il nuovo programma di Adriana Volpe. La storica conduttrice Rai, dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip e l’abbandono del servizio pubblico, è sbarcata su Tv8.

Il nuovo canale è abbastanza seguito e il suo programma condotto insieme ad Alessio Viola è un contenitore mattutino ricco, con tanti argomenti e registri. Di sicuro è una rete in espansione ma non si tratta di certo di mamma Rai.

Adriana dopo tantissimi anni ai Fatti Vostri ha lasciato. Sono ormai risaputi i rapporti non proprio cordiali con Giancarlo Magalli e oggi si è imbarcata in questa nuova avventura trasferendosi anche a Milano. Qualche giorno fa il raggiungimento del primo importante traguardo: cento puntate.

Adriana Volpe ha ringraziato tutti ma c’è qualcosa che non va. Si tratta degli ascolti. Vediamo cosa succede.

Ogni Mattina, Adriana Volpe non ci sta ad essere giudicata

Ogni Mattina pare non decollare a pieno. Forse c’è qualcosa che ultimamente non è piaciuto ai telespettatori. Lo share del programma di Tv8 è bassissimo, sotto l’1%. Lo scorso venerdì, poi, i numeri sono stati praticamente inesistenti.

Record negativo con appena 0,5% di share nella prima parte e dello 0,6% nella seconda. In media in quanti guardano il programma? Circa 40 mila telespettatori, roba che sulla Rai anche il canale meno seguito supera ampiamente. Eppure, secondo Adriana Volpe non si può ancora giudicare. Troppo presto per fare accuse e tirare le somme.

“Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze – ha spiegato senza lasciare spazio a critiche infondate – Ci sono molte zone dove non ci vedono se non risintonizzano il canale. Facciamo i conti a giugno… lì riceveremo le pagelle. Noi puntiamo ai contenuti”.

Per il momento dunque Adriana Volpe non ci sta ad essere giudicata. Non si è arrivati ancora al traguardo e lei, nonostante il crollo degli ascolti, punta ad arrivare a fine stagione. E nel mentre ha ringraziato tutti per queste prime 100 puntate con un bel post su Instagram.

“Siamo arrivati a 100 puntate grazie a Voi 😍 Voglio anche ringraziare tutta la mia squadra: Alessio, gli autori, regista, redazione, sartoria, reparto trucco, operatori, redattori, fonici, inviati e tutti coloro che mi regalano un sorriso prima della diretta”. Poi un grazie speciale a Marco Profeta, l’inviato del programma, che come dice la Volpe si è trasferito da Roma a Milano “per me… per Amicizia quella con la A maiuscola”.

