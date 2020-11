Pamela Prati e l’amore: “Non riusciamo a fare a meno l’uno dell’altra”

Pamela Prati a cuore aperto su “Chi”. La showgirl si racconta dopo lo scandalo del Prati-gate e ammette di pensare ancora al matrimonio

Pamela Prati torna a parlare di amore e del desiderio di sposarsi. Lo fa sulle pagine del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Ripercorre la sua storia e ammette che ogni volta che si innamora pensa che sia la volta buona di arrivare all’altare.

Come è successo con Mark Caltagirone. Una storia che l’ha portata nel polverone mediatico, alla gogna ricevendo diverse accuse. Ma ce n’è una che più di altre le ha fatto più male. Inventarsi tutto per tornare sula cresta dell’onda ed avere un tornaconto personale.

Accuse rispedite al mittente dalla Prati che rivela: “Quando mi innamoro penso sempre che mi sposerò e formerò una famiglia e, visto che faccio questo lavoro da 40 anni, più volte mi hanno chiesto della mia vita privata e più volte, quando ero innamorata, ho detto che avrei voluto sposarmi. Che male c’è? Quante donne famose hanno annunciato le nozze e non si sono mai sposate? Quante volte si è sposata Liz Taylor? Io sogno il matrimonio e la famiglia, questo desiderio è stata la mia condanna perché mi ha fatto cadere in trappola…”.

Pamela Prati e quell’amore mai dimenticato

Pamela Prati nonostante questa brutta storia ammette di non aver smesso di credere all’amore. “Penso che per amore si possa morire e ci si possa ammalare, come è successo a me” riferendosi sempre inevitabilmente al Pamela-gate.

Ma nello stesso tempo ha rivelato che c’è una persona che per lei è stata importante. Si tratta di Adam, il ragazzo che per la prima volta le ha permesso di trascorrere un natale sereno e in famiglia. “Un uomo che ho amato tantissimo, che comprò un albero vero e organizzò un pranzo con mia mamma, mia sorella Sebastiana e i nostri cagnolini”.

Ad Adam Pamela è rimasta molto legata: “Non riusciamo a fare a meno l’uno dell’altra, ci siamo lasciati come coppia, ma non ci lasceremo mai come persone. Ha una figlia di 18 anni che adoro, non si è sposato, ma è impegnato”.

E poi ha concluso: “Ha fatto tante cose per me, pensi che per lui lasciai un altro grande amore, un uomo più grande di me. A volte abbiamo pensato di tornare insieme, ma non ero pronta”.

