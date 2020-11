Pamela Prati calza a rete e slip nero: spettacolo celestiale – VIDEO

Pamela Prati, valletta del bagaglino, a distanza di anni è di una bellezza intramontabile. Un video su Instagram infuoca i fan

Pamela Prati è un ever green, la sua bellezza è intramontabile e a distanza di anni è ancora una delle più in d’Italia. Modella, attrice degli anni settanta e ottanta, e poi valletta al Bagaglino. Un’icona della televisione italiana conosciuta da tutti, non solo per le sue grandi performance ma anche per uno degli eventi che le hanno cambiato la vita. Mark Caltagirone, il suo finto futuro marito, è riuscito a farla tornare in pista.

Pamela Prati: VIDEO seminuda, che spettacolo