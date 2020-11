Zodiaco, quali sono i segni più pigri: sei tra questi?

Inutile negarlo, la pigrizia colpisce molti individui che si ritrovano a non avere voglia di impiegare la propria energia e il proprio tempo in determinate mansioni. Scopriamo quali segni zodiacali sono considerati i più pigri

Alcune persone vengono etichettate come scansafatiche a causa della loro scarsa voglia di applicarsi in determinate occasioni. La non partecipazione viene vista spesso come pigrizia soprattutto quando è chiaro che qualcuno si stia nascondendo dietro una scusa. Non impegnarsi abbastanza in qualcosa, anche questo potrebbe essere interpretato allo stesso modo, o farlo solo per certe cose e non per altre. Selezionare la propria energia è un diritto, ma a volte si cade nel baratro della pigrizia. Scopriamo quali sono i segni zodiacali che più rientrano in questa categoria.

I segni zodiacali più pigri

Tra questi segni zodiacali troviamo il Leone, sempre pronto a delegare a qualcun altro mansioni che erano state precedentemente assegnate a lui. La sua non è incapacità quanto non voglia di impegnarsi e per questo motivo affida facilmente agli altri i suoi compiti. Se vede un modo per scansare una fatica, state pur certi che riuscirà ad addossarla a un’altra persona. Poi c’è il segno dei Pesci che, immersi per definizione nel proprio mondo hanno difficoltà a concentrarsi. Per di più se la loro mente è altrove ci impiegheranno molto per svolgere dei compiti, che eseguiranno sicuramente con l’obbiettivo di finire il prima possibile.

Alcuni segni invece non sono sempre pigri ma lo diventano quando non possono fare le cose nella maniera che più prediligono. È il caso dell’Acquario che risulta produttivo nel momento in cui farà qualcosa di suo gradimento. In caso contrario la pigrizia prenderà il sopravvento e risulteranno poco volenterosi. In particolare quando si tratta dei lavori manuali, che proprio non sono fatti per questo segno.

Infine c’è il Toro che risulta scansafatiche nel vero senso del termine. Lui riesce ad applicarsi, ma con i propri tempi. Faticare per il Toro non è contemplato, le cose vanno fatte ma con tutta la calma del mondo. Ha dei propri ritmi che vanno rispettati, altrimenti potrebbe finire con il non concludere nulla.

