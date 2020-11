Romina Power, quella FOTO che riunisce la famiglia: “Era felicità”

Romina Power ricorda ancora la figlia scomparsa Ylenia e per oggi sceglie uno scatto di famiglia veramente commovente

Romina Power continua la personale “missione” che ogni anno realizza nel mese di novembre. Il ricordo della figlia Ylenia, nata proprio in questo periodo. Il ricordo con una foto diversa postata ogni giorno sui social con la speranza che qualcuno possa vederla e riconoscerla oppure che Ylenia, rivedendosi, possa cambiare idea e tornare finalmente a casa.

Da quando Ylenia è sparita nel nulla a New Orleans sono passati ormai moltissimi anni. E se Albano si è rassegnato al fatto che non rivedrà più la sua piccola che oggi sarebbe una donna alla soglia dei 50 anni, mamma Romina non la pensa affatto così.

Come mamma non mette da parte la speranza di poterla riabbracciare un giorno. E la maratona social che fa lo dimostra. Proprio questa differenze di vedute sulla loro figlia avrebbe portato i due ad allontanarsi e mettere la parola fine al loro matrimonio. Così Albano ha ricominciato affianco a Loredana Lecciso, Romina Power forse non lo ha mai fatto.

