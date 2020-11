Romina Power e il ricordo mai sbiadito: “Spero che un giorno…”

L’artista statunitense Romina Power prende l’album dei ricordi più emozionanti e condivide l’ennesima foto piena di nostalgia

Non è mai tramontato il desiderio per l’artista statunitense Romina Power di riabbracciare finalmente la sua anima prediletta. La vita della cantante lirica vive un momento di grande fervore, dopo la decisione di ritornare nella città che ha lanciato le sue ambizioni, nel mondo dello spettacolo.

Le voci che si aggirano attorno ad un presunto ricongiungimento con l’ex marito Al Bano Carrisi fanno ritornare alla luce quei momenti in cui la famiglia era felice e riunita per intero. La priorità, in questo momento però è segnata dal sogno di rivedere stringere tra le sue braccia la sua primogenita, Ylenia Carrisi.

Il 29 Novembre ricorre il compleanno di quella che sarà per sempre la sua “pargoletta”. La stessa che dal 2013, papà Al Bano si è rassegnato a perdere per sempre, a differenza della madre

Romina Power, a piccoli passi verso il fatidico giorno: la speranza è l’ultima a morire

Aveva già scritto in precedenza “Novembre è il suo mese”, come se per Romina Power la sua primogenita Ylenia Carrisi non fosse mai andata via da casa. Era il lontano 1994 quando la figlia di Al Bano e Romina decise di andare a vivere fuori dai confini italiani.

Stanca delle continue proposte di iniziare una vita sotto i riflettori dei grandi palcoscenici nazionali, Ylenia abbandona tutti e va a vivere a New Orleans. Dal giorno in cui mise piede fuori la porta della casa di Cellino San Marco non ha mai più fatto ritorno.

A distanza di tempo dalla sua scomparsa, Romina Power ha ancora accesa in sè, quella fiammella di speranza che Ylenia possa far ritorno dai suoi genitori. Nell’attesa che questo sogno, un giorno, si avveri per davvero, perchè Romina crede nella “grandezza” della Provvidenza, l’artista oltreoceano è solita (ogni anno), nel mese di Novembre, periodo dell’anno in cui cade il compleanno di Ylenia, pubblicare su Instagram, una foto che porti in superficie il ricordo di sua figlia.

L’ultima di una lunga serie ha la firma di un primo piano di assoluta nostalgia, di quando Ylenia, da piccola, si immergeva nell’acqua del mare godeva delle bellezze naturali attorno a sè. In questo caso Romina ha voluto celebrare l'”immensità” del personaggio di sua figlia, direttamente dal profondo del cuore, distratta mentre volge lo sguardo pensieroso in direzione del sole

