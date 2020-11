Sabrina Salerno incanta tutti con il suo ultimo selfie: gli occhi da gatta e la posa da diva la fanno apparire sensualissima. I fan vanno letteralmente in visibilio!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Occhi seducenti, evidenziati attraverso un trucco marcato, e sguardo ammaliante per Sabrina Salerno. La cantante si scatta un selfie direttamente dal suo divano, assumendo una posa da vera diva. Il pullover bianco reca una simpatica scritta, “Mi metti ansia“, e la stessa tematica viene ripresa da un’ammiccante Sabrina nella didascalia.

Si legge infatti: “Qual è la situazione che vi manda in ansia?“. Ma i followers, incantati da ben altro, non possono che complimentarsi con lei: “Ciao Sabry, sei fantastica” – le scrivono estasiati.

Sabrina Salerno: biografia e carriera della cantante

Sabrina Salerno, genovese di origine, è nata nel 1968. Il suo esordio televisivo lo si deve alla partecipazione ad un concorso di bellezza: dopo aver vinto il titolo di Miss Lido e di Miss Liguria, la showgirl partecipò a Miss Italia, dove venne notata da tutti per la bellezza statuaria.

Da quel momento, per lei fu un vero e proprio susseguirsi di successi. Negli anni ’80, la cantante fece il suo debutto sia nel mondo della musica, con l’album “Sabrina“, sia nel mondo televisivo, grazie alla partecipazione a numerose trasmissioni nel ruolo di showgirl. Inoltre, la bella genovese intraprese anche la carriera di attrice, recitando, tra gli altri, accanto a Jerry Calà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Il fenomeno-Sabrina presto raggiunse anche l’estero. I suoi successi, da “Boys (Summertime Love)” a “Siamo donne“, conquistarono le classifiche di tutta Europa, consacrandola come una vera e propria icona sexy. Tra le ultimi apparizioni della showgirl, la partecipazione al festival di Sanremo 2020, dove affiancò Amadeus nel corso della seconda e dell’ultima serata.

Dal 1994, la cantante è legata ad Enrico Monti, divenuto suo marito nel 2006. La coppia ha un figlio, Luca Maria, nato nel 2004.

