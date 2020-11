Scarpe Lidl: sold out in poche ore. Il motivo è molto semplice

Le scarpe della Lidl sono state messe in vendita ieri e sono già sold out, molti però non riescono a capire il motivo. Oggi ve lo spieghiamo

Una corsa contro il tempo, una gara per le vie del supermercato dai colori giallo blu e rosso. Sneakers al costo di 12,99 €, ieri in vendita in tutta Italia e oggi sold out. Così il Lidl è diventato in un giorno uno dei marchi più gettonati. Stiamo parlando delle scarpe della collezione di abbigliamento limited edition, la “Lidl Fan Collection” ha spopolato prima in Gran Bretagna, Germania, Belgio e Finlandia ed ora in Italia. Ma cosa si nasconde dietro questo incredibile successo?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Scarpe Lidl, tutti pazzi per le sneakers | Prezzo | Perché vanno a ruba

Scarpe lidl sold out, perché vanno a ruba?

Ieri si è assistito a risse e assembramenti, nonostante le misure anti-Covid, nei supermercati per accaparrarsi l’oggetto del desiderio. I dipendenti non sono riusciti a gestire la situazione e in poche ora si è creato il panico all’interno di ogni Lidl italiano. Eppure quelle scarpe sono delle semplici sneakers dai colori vivaci e allora perché vanno a ruba? Il motivo allude alla strana moda che si fonda sull’ostentazione di marchi della quotidianità e low cost. Prima della Lidl è stato il turno delle magliette con il logo della Dhl, prodotte dal marchio francese Vetements, costo 245 euro, la borsa Balenciaga che ricorda la celebre busta blu di Ikea, costo 2.000 euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Lidl vince il primo premio assoluto di categoria in Ungheria

Il progetto

Lidl ha sponsorizzato la sua collezione limitata attraverso i personaggi del mondo dello spettacolo e influencer. Tra i capi ci sono anche due paia di ciabatte gialle, rosse e blu da donna, bianche e nere da uomo a 4.99 euro; calzini di spugna con il logo Lidl a 2.99 euro, una t-shirt da donna rosa, bianca e grigia e una da uomo bianca e nera, entrambe a 4,99 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da $FERA €BBASTA 🩸 (@sferaebbasta.squad)

Oggi le scarpe si trovano su e-bay o in altri siti internet ad un costo assurdo, da 100 fino a 500 euro. Intanto Pio e Amedeo, che hanno sponsorizzato il prodotto, su Instagram sottolineano: “No soldi ma opere di bene”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter