Si ribalta una cisterna piena di gas, strage in autostrada

Si ribalta cisterna in autostrada: prima il colpo con l’asfalto e poi una forte esplosione. Sono 14 le vittime dell’incidente

Una vera strage quella che si è consumata ieri in autostrada. Una cisterna piena di gas si è ribaltata sull’asfalto ed è esplosa. Il bilancio è da paura: 14 i morti del tragico incidente compreso il conducente del mezzo che si è ribaltato.

I fatti sono avvenuti in Messico, nello Stato di Nayarit, vicino al comune di Jala, nello Stato di Nayarit. Ci troviamo nel nord ovest del Paese dell’America, sulla costa dell’oceano Pacifico.

La dinamica dei fatti sono ancora tutte da accertare. Non è chiaro come e perché il conducente abbia perso il controllo del mezzo pesante che si è ribaltato sull’asfalto più volte consecutive, ha preso prima fuoco e poi è esploso in una nube di fumo nero che ha dell’incredibile.

Si ribalta la cisterna in strada, il bilancio

L’incidente in strada della cisterna piena di gas che si è ribaltata ha lasciato i cittadini messicani sotto choc. L’esplosione è stata terribile e ha coinvolto anche diverse automobili che si trovano sulla strada nel momento in cui il mezzo si è ribaltato.

Almeno tre le auto rimaste intrappolate nell’esplosione con 14 vittime, comprese il conducente della cisterna. I loro corpi sono stati completamente carbonizzati, trovati dai soccorritori nelle automobili che sono state investite dallo scoppio.

Ora non solo serve capire come sono andati i fatti ma anche identificare le vittime. Impossibile riconoscerle se non con l’esame del Dna. Per cercarle ed estrarle dalle vetture sono intervenuti anche i cani cinofili che cercano di capire se ci siano altre vittime nei dintorni.La strada era molto trafficata ed il bilancio dell’incidente è gravissimo ma non è detto che non si aggrevi ancora.

Secondo la Procura di Nayarit molto probabilmente l’esplosione è avvenuta a causa dell’impatto della cisterna del gas GPL contro uno degli altri tre veicoli rimasti coinvolti.

