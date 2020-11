Silvia Toffanin e Verissimo, nella prossima puntata ospite speciale

Silvia Toffanin prepara una puntata speciale dedicata alla violenza sulle donne. In studio una grande guerriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Silvia Toffanin e Verissimo, sempre una certezza. Il programma, tra i più longevi della rete ammiraglia di Mediaset è sempre apprezzato e seguitissimo. Sono molti i vip che scelgono con piacere di parlare con la compagna di Pier Silvio Berlusconi che da sempre si distingue per i suoi modi garbati, sensibile e mai invadente nei confronti dei suoi ospiti.

La scorsa puntata è stato un vero successone soprattutto per la presenza di Manuela Arcuri, assente dagli schermi da diverso tempo. Secondo Dagospia un vero colpaccio quello della Toffanin che è riuscita a “strappare” la Arcuri a Barbara D’urso. Pare, infatti, che l’attrice abbia rifiutato l’invito di Barbarella per andare a Verissimo.

E per sabato prossimo si profila un’altra puntata da non perdere. Un appuntamento speciale, titto dedicato ad un tema delicato e con un’ospite davvero importante. Vediamo di chi si tratta.

LEGGI ANCHE –> Ogni Mattina, crollo di ascolti: Adriana Volpe trova il colpevole

Silvia Toffanin e Verissimo, in studio una grande cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Silvia Toffanin sta preparando per sabato 21 novembre una puntata speciale del suo Verissimo. L’appuntamento è sempre alle 16 su canale 5 con tutta la trasmissione dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne che come ogni anno cade il 25 novembre.

Questo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni con ospiti e testimonianze top secret, tranne uno. “E’ normale avere paura ma tutto questo può e deve diventare soltanto un brutto ricordo” dice Silvia Toffanin nel promo. E poi ancora: “Verissimo è dalla parte delle donne, rompiamo insieme il muro del silenzio”.

E di sicuro in studio, secondo quanto anticipato da Dagospia, ci sarà una grande donna, una guerriera che nella vita ha affrontato tante sfide: Loredana Bertè. La cantautrice, non molto tempo fa, proprio nello studio di Verissimo aveva raccontato di aver subito violenza quando era giovanissima.

“Avevo 16 anni, facevo serate ed eravamo sempre in giro per l’Italia, ma ero l’unica vergine del gruppo – ha raccontato – Tutte mi dicevano di decidermi. C’era questo tizio che mi riempiva di fiori ogni sera, così alla fine dopo un mese ho deciso di uscire con lui. Mi portò in un appartamento scannatoio e quando ho sentito che chiudeva la porta col lucchetto mi sono spaventata. Ero terrorizzata, mi ha violentata e riempita di botte, sono riuscita ad uscire per miracolo, con tutti i vestiti strappati. Mi reggevo in piedi a malapena, un taxi mi portò in ospedale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana (@loredanaberteofficial)

LEGGI ANCHE –> Sitara e Gianluca, la scelta finale di Matrimonio a prima vista Italia

Un episodio terribile che la sorella di Mimì ha raccontato dopo tanti anni e che a distanza di tempo fa ancora tanto male.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.