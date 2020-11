Sono le due sorelle più amate della Tv. Le riconoscete in FOTO?

Sorelle più amate della tv. Belle, procaci, molto impegnate ma soprattutto non italiane. Chi sono secondo voi?

Piccole e già bellissime. Sono le sorelle più amate e seguite del nostro spettacolo e della tv ma soprattutto dei social. Loro che hanno trovato fortuna e amori in Italia che oggi è diventata la loro casa. Sono belle, formose, invidiatissime e con un seguito social che fa paura.

Una è mamma con un matrimonio finito alle spalle, l’altra felicemente fidanzata dopo un’esperienza televisiva che le ha cambiato la vita. Parliamo di Belen e Cecilia Rodriguez, le sorelle argentine che spopolano ormai da anni.

Belen senza dubbio più famosa, ma anche Cecilia, soprattutto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha fatto un exploit che oggi la porta ad essere una delle influencer più seguite.

Insieme a loro nella foto, da piccolissimi, c’è anche Jeremias, anche lui arrivato agli onori della fama grazie alla partecipazione al reality show di Canale 5 insieme alla sorella Cecilia. Lui però resta decisamente ancora nell’ombra rispetto alle due super sorelle.

LEGGI ANCHE –> L’Eredità, raggiunge la cifra record in assoluto delle vincite

Sorella più amate della tv, il fenomeno Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da •MEFUI• (@mefuireal)

Belen non ha bisogno di molte presentazioni. In Italia ancora prima dei fratelli. Prima come modella e testimonial di moltissimi brand, poi piano piano in televisione, prima all’Isola dei Famosi e poi sempre più in alto, arrivando a condurre per ben due volte anche il Festival di Sanremo.

Senza poi parlare della sua travagliata vita sentimentale, sbattuta sempre in prima pagina: da Marco Borriello a Fabrizio Corona, passando per suo marito Stefano De Martino, la crisi, il ritorno di fiamma e poi di nuovo l’abbandono. Oggi pare sia felice al fianco di Antonino Spinalbese.

La sorella Cecilia, invece, raggiungerà la sorella molto tempo dopo e affianco a lei piano piano inizia a farsi conoscere. Storica fidanzata dell’ex tronista Francesco Monte, Cecilia partecipando al Grande Fratello Vip dà una svolta alla sua vita, sia sentimentale che professionale. Lascia Monte in diretta nella casa e inizia una relazione stabile con Ignazio Moser. I due sono felicemente fidanzati da circa 3 anni e hanno condotto anche un programma insieme su Mtv. Lei ormai è lanciatissima sui social con sponsorizzazioni e testimonial di diversi brand.

LEGGI ANCHE –> Giorgio Panariello a spasso con la fidanzata, c’è un dettaglio che non sfugge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da •MEFUI• (@mefuireal)

Cecilia vive a Trento con il suo Ignazio, Belen a Milano con il suo piccolo Santiago, il figlio avuto da De Martino. Le due sorelle si vedono poco ma sono legatissime e insieme sono anche imprenditrici. Hanno fondato il brand di costumi e intimo Me Fui che solo su Instagram è seguito da 203 mila followers.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.